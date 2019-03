Filmaron y denunciaron a un entrenador de perros

Campamento Vespucio fue escenario de un escándalo luego de que los vecinos filmaran y denunciaran a un entrenador de perros malvado, que no hacía sino castigar y maltratar a indefensos animales cuyos dueños le entregaban al hombre para su cuidado y educación.

En la filmación que lograron se escuchan los desgarradores aullidos de un perrito al que supuestamente un conocido entrenador que reside en la localidad de Campamento Vespucio estaba cuidando por pedido de sus dueños.

Pero los vecinos, cansados de escuchar el padecimiento de los pobres animales a quienes sus dueños confiados los llevan para un supuesto entrenamiento, decidieron tomar las riendas del asunto y denunciaron a este desalmado entrenador en la Justicia.

Cuando el sujeto se enteró, según refirió una vecina de Campamento Vespucio, "se enojó muchísimo y nos dijo que no nos metiéramos, que eran sus perros y él hacía lo que quería. Yo tengo 5 perritos y alguna vez lo llevé a entrenar a uno pero poco tiempo porque no veía ningún progreso a pesar de que le pagaba por su trabajo. Pero no vamos a soportar que los maltrate de la manera que este hombre hace con esos animalitos", explicó M.A.A., la joven mujer a quien le tocó presenciar uno de los tantos episodios de crueldad animal de este supuesto entrenador que se publicita en las redes sociales como propietario de una guardería canina.

"Pasábamos con mi hija por la vereda en horas de la noche cuando escuchamos los aullidos de un perrito; nos quedamos un rato y era tal el sufrimiento de ese animal que decidimos poner en conocimiento de la policía lo que estaba sucediendo", refirió la denunciante, quien se ocupó de averiguar con otros vecinos del sujeto cuál era el trato que le dispensaba a los animalitos que debía cuidar o entrenar.

Filmación

"Una vecina me dijo que era de todo el día y toda la noche y que no sabía cómo era que la gente confiaba en ese hombre con el maltrato y las golpizas a la que sometía a esos pobres animales; esta misma vecina nos proporcionó la filmación que entregamos a la policía", explicó la denunciate. Ahora los vecinos aguardan con urgencia y ansiedad las medidas que tomará la Policía en favor de estos animales maltratados.

Sin novedades

Lamentablemente hasta el momento nada se supo respecto de medidas que se hayan tomado con el supuesto entrenador que promociona por las redes sociales su guardería canina, para evitar el maltrato a los animales y la estafa a quienes le abonan por el servicio.