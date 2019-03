Se sortearon los cruces de cuartos de Champions: Barca-United

Barcelona del astro Lionel Messi tendrá como rival al Manchester United en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa y sólo podría jugar ante la Juventus de Cristiano Ronaldo en una hipotética final, según lo determinó este viernes el sorteo realizado en la sede de la UEFA, ubicada en la ciudad suiza de Nyon.

Manchester United jugará como local en Old Trafford el 9 o 10 de abril en la ida, mientras que el desquite se realizará en el Camp Nou catalán el 16 o 17 del mismo mes.

Los restantes cruces de cuartos de final serán: Ajax - Juventus, Liverpool - Porto y Tottenham Hotspur - Manchester City.

La UEFA decidió que en el sorteo de los cuartos de final también se lleve a cabo el de las semifinales, que hasta 2018 se efectuaba tras los cuartos, y el mismo deparó que el ganador de Barcelona - Manchester United jugará ante el de Liverpool - Porto y el de Ajax - Juventus con el vencedor Tottenham - Manchester City.

De este modo Barcelona y Juventus, Messi y Ronaldo, podrían verse las caras en el Wanda Metropolitano de Madrid, el estadio del Atlético, en la final del próximo 1 de junio.

El camino del Barcelona (cinco veces campeón de Europa) a Madrid tendrá como primer escollo al Manchester United (tres títulos) dirigido por el noruego Ole Gunnar Solsjkaer y con los argentinos Sergio Romero y Marcos Rojo en el plantel.

El equipo ingles, lejos de la lucha por el título en la Premier League, se dio el lujo de eliminar al poderoso PSG en la capital francesa, motivo por el cual Barcelona, que le ganó dos finales en 2009 y 2011, no debe confiarse.

Juventus (dos veces campeón), que llega a esta instancia luego de eliminar al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un notable hat-trick de Ronaldo, tiene en su horizonte al Ajax holandés (cuatro copas), que dio el gran golpe al eliminar al vigente tricampeón Real Madrid con un inolvidable 5-1 en el Bernabeu.

En Juventus juega el cordobés Paulo Dybala, mientras que en Ajax, un equipo muy joven y con enorme talento en varias de sus figuras, lo hacen otros dos argentinos, Nicolás Tagliafico y Lisandro Magallán.

El primer cotejo será en el Allianz Stadium de Turín y el desquite en el Amsterdam Arena.

Liverpool (cinco títulos), actual subcampeón tras perder la final ante el Real Madrid en 2018, buscará dejar fuera de competencia al Porto (dos veces campeón), jugando primero en Anfield Road y luego en el Estadio do Dragao en Portugal.

El equipo de la ciudad de los Beatles, dirigido por el alemán Jurgen Klopp y segundo en la Premier detrás del City, eliminó a un grande como el Bayern Munich alemán, mientras que Porto superó a la Roma italiana.

Finalmente una eliminatoria inglesa con mucho acento argentino protagonizarán con Tottenham Hotspur y Manchester City, equipos que nunca fueron “Reyes de Europa”, primero en Wembley, y el desquite en el Ethiad Stadum del City.

El Totttenham tiene como entrenador a Mauricio Pochettino y cuenta con Paulo Gazzaniga, Juan Foyth y Erik Lamela, mientras que el City, dirigido por Pep Guardiola, tiene en su plantel a Sergio Aguero y Nicolás Otamendi.

En los octavos Manchester City definió la llave con un increíble 7 a 0 ante Schalke de Alemania y el Hotspur dejó en el camino a otro alemán, el Borussia Dortmund.