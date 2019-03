“Mantener la categoría con Gimnasia y que Central Norte ascienda”

Desde abajo, de una incomoda posición que ocupa el equipo en la tabla de la reválida del torneo Federal A, amenazado por el descenso, es la actualidad que debe asumir la actual comisión de Juventud Antoniana y que encabeza Gustavo Klix. En una charla sobre la gestión que se realizó hasta el momento, desde la asunción en diciembre pasado, Gabriel Lazarte, vocal titular y a cargo de la subcomisión de fútbol, se prestó a una charla con El Tribuno.

Lazarte hizo un reseña de cómo encontraron al club de la Lerma. “La verdad, cuando nosotros asumimos encontramos un plantel cabizbajo, un plantel desgastado, desganado. Con el tiempo que fue pasando vemos que los jugadores saben que tienen que salir a ganar y también saben que están jugando finales. Logramos recuperarlo al plantel anímicamente, motivado también a través de los hinchas, de la dirigencia, es como que hay otro aire en el club”, manifestó Lazarte.

De acuerdo a las dos finales que tiene el equipo santo para mantener la categoría, Lazarte resaltó el último triunfo en Misiones: “Después que le ganamos a Crucero por 2 a 1, en su cancha, la verdad que hasta la comisión, el hincha, se hizo un cambio en un ciento por ciento en todo sentido para apoyar al equipo. Y hacía falta conseguir un triunfo así. Creo que fue el partido para no descender. Ni qué hablar si llegamos a jugar una final contra Gimnasia y Tiro. Ya lo venía diciendo desde hace un mes atrás a la comisión que casi seguro vamos a jugar una final contra Gimnasia y Tiro, pero esperemos que no se dé así, aunque ya me lo estoy imaginando. Lo ideal para el fútbol salteño es que mantengamos la categoría con Gimnasia y Tiro y que Central Norte ascienda. Pero hay que ganarle a Zapla y luego a Gimnasia para no depender de nosotros”, reflejó.

En cierta forma, para Lazarte todo apunta a un objetivo en común por parte de este grupo de trabajo. “Nosotros agarramos tarde al club, pero estamos a tiempo con estas finales que quedan, ganando los dos partidos salimos del descenso, el objetivo de esta comisión. Para ello se tuvo que trabajar mucho y no solo en lo económico sino también en la parte emocional del plantel”, declaró

El dirigente también habló sobre la aparición de los nuevos valores del club antoniano. “Apostamos a la gente joven del club. Chavarría (Cristian) es la perla que hoy tiene Juventud y para mi es un chico que tendría que estar jugando en la B Nacional. Si Chavarría mantiene el nivel yo creo que se va a jugar en Primera División. Al jugador ya lo están siguiendo, lo que significa un buen aliciente porque es un jugador del club”, confió Lazarte.

Al continuar con el tema de los juveniles, Lazarte amplió sus conceptos: “Está oportunidad de los juveniles en Juventud es para que saquen al equipo adelante, pero hay muchos que no llegan a debutar en el plantel profesional porque a la edad de los 14 o 15 años ya se van a otros clubes que están jugando en otras categorías y para que se queden, mínimamente, el club debe participar en una B Nacional”, concluyó.