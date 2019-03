El oro y la plata brilla para los deportistas salteños

La cuarta jornada de los Juegos Sudamericanos de Playa que se desarrollan en Rosario entregó más medallas para los representantes salteños que competían en triatlón y rugby masculino. Delfina Álvarez consiguió ayer la medalla de plata en la prueba de relevos mixtos de triatlón, que se suma al oro ganado en la prueba por equipos. En tanto Eliseo Morales y el entrenador Diego Rodríguez se colgaron la medalla dorada en el beach rugby.

Morales no pudo jugar ni un minuto de los dos partidos que Argentina jugó ayer, primero frente a Uruguay y la final contra Chile; el jugador de Universitario sufrió una fractura expuesta en una de sus manos y tendrá al menos un mes de recuperación, pero la lesión no fue impedimento para que el salteño se sumara a los festejos del equipo que obtuvo la dorada.

Argentinos y chilenos igualaron 5 a 5 en el tiempo reglamentario en la final, y fue necesario ir al tiempo extra, en el que el primero que anotará se coronaría campeón. Los dirigidos por Rodríguez ganaron el sorteo y tuvieron la opción de ataque; la oportunidad no fue desaprovechada, llegaron al punto definitivo (6 a 5), que los puso en lo más alto del podio.

“Estoy muy contento por los chicos, por el esfuerzo de estar a la altura de este torneo tan demandante. Uno les exige que llegan al máximo todo el tiempo”, comentó Diego Rodríguez a El Tribuno. Para el entrenador es un logro más que suma a nivel internacional; en octubre del año pasado ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y en diciembre ganó el Sudamericano de beach rugby en Río de Janeiro.

Por su parte, el equipo argentino de relevos mixtos de triatlón ganó la medalla de plata con la participación de Delfina Álvarez; el equipo se completó con Romina Biagioli, Facundo Medard y Luciano Taccone.

El equipo completó el recorrido en 1 hora 16 minutos y 3 segundos y compartió el podio con Chile (oro) y Colombia (bronce).

Álvarez sostuvo que “estamos muy contentos de que nuestra disciplina le haya aportado seis medalla al país, y que tres de ellas hayan sido de oro”. La salteña completó su participación con un quinto puesto a nivel individual.

El rugby femenino, en lo más alto

Argentina obtuvo ayer medallas de oro en beach rugby femenino y en skateboarding, en los IV Juegos Sudamericanos de Playa Rosario 2019. Las chicas del rugby vencieron en la final a sus pares de Chile 7 a 6, con un try de Valeria Montero. En skateboarding Omar Cocilova se consagró como primer campeón sudamericano de playa, y en la misma disciplina Melisa Ruiz fue medalla de plata.

En beach vóley Ana Gallay y Fernanda Pereyra fueron medalla de plata tras caer en la final con Brasil por 2 a 0 (21-19 y 21-19); y también fueron plata Nicolás Capogrosso y Julián Azaad luego de caer en la final frente a Uruguay por 2-0 (21-18 y 21-19).

En esquí náutico Valentina Patricio logró la presea de plata en salto y Paloma Giordano fue de plata en figuras, Tobías Giorgis consiguió la medalla de plata en salto e Ignacio Giorgis la de bronce en la misma disciplina.

En otros resultados, Candela Giordano (la integrante más joven de la delegación argentina con 14 años) ocupó el sexto lugar en la competencia de aguas abiertas. En la misma prueba, Erika Jenssen fue quinta y Joaquín Renzi, 12º.

El medallero

País O P B Total

Argentina 8 10 3 21

Chile 3 1 4 8

Colombia 2 2 2 6

Perú 2 1 1 4

Venezuela 0 2 0 2

Uruguay 0 0 2 2

Brasil 0 0 1 1

