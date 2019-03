Triplete de Messi en la goleada de Barcelona ante Betis

El astro del seleccionado argentino Lionel Messi convirtió tres tantos en la goleada de esta tarde del Barcelona por 4-1 ante Real Betis, en un encuentro válido por la 28va. jornada de la Liga de España, torneo que lidera en soledad el conjunto 'culé'.

Durante la primera etapa, la 'Pulga' anotó dos tantos, a los 18 y 47 minutos, mientras que en el segundo tiempo convirtió a los 40min., al igual que el delantero uruguayo Luis Suárez, quien había marcado el tercer tanto de su equipo a los 18min.

Para los 'verdiblancos' descontó el delantero español León Morón a los 37 minutos del segundo tiempo.

A raíz de la victoria, el conjunto catalán continúa en la cima de la liga española con 66 unidades y así estiró a diez puntos la diferencia con su inmediato perseguidor, Atlético de Madrid, del entrenador argentino Diego Simeone, que ayer cayó 2-0 ante Athletic Bilbao.

Por su parte, Real Betis, equipo en el que jugó el delantero argentino Giovani Lo Celso, tras la caída de esta tarde como local se mantiene con 39 puntos, en el octavo lugar de la tabla y fuera de la zonas de la clasificación a los próximos torneos continentales.

Messi, de 31 años, con los tres goles anotados en el estadio Benito Villamarín alcanzó los 29 gritos en 28 partidos disputados en el presente torneo y se mantiene como el máximo artillero, seguido por el atacante uruguayo Luis Suárez con 18 conquistas.

El futbolista oriundo de la ciudad de Rosario también logró el 51er. triplete de toda su carrera con las camisetas del Barcelona y el seleccionado argentino.

Además, tras el triunfo de esta tarde alcanzó la cifra de 477 encuentros oficiales ganados en toda la historia de la Liga de España y dejó en segundo lugar a su ex compañero de Barcelona Xavi con 476 victorias.

De esta manera Messi llega en su mejor estado de forma al primer entrenamiento del seleccionado argentino con vistas a los amistosos con Venezuela y Marruecos, cuando los citados por el técnico Lionel Scaloni comiencen mañana a practicar en el complejo de Valdevebas, propiedad de Real Madrid.

En otros de los encuentros de la jornada, el Eibar, que contó con la presencia de los argentinos Pablo De Blasis y Gonzalo Escalante, ingresados durante la segunda etapa, cayó por 2-1 como local ante Valladolid.

Además, Sevilla, con los argentinos Gabriel Mercado y Ever Banega (lo reemplazó el 'gaucho' Franco Vázquez) desde el arranque venció por 1-0 al Espanyol con tanto del delantero francés Wissam Ben Yedder.

Los 'Blanquirrojos', a raíz del triunfo alcanzaron los 43 puntos y quedaron ubicados en zona de clasificación a la próxima edición de la Europa League.

Valencia, en condición de local, igualó sin tantos frente al Getafe, en un encuentro que no tuvo futbolistas argentinos en cancha.

Por último, Villarreal, con el defensor Ramiro Funes Mori, ex River Plate, goleó por 3-1 como local al Rayo Vallecano, equipo que se encuentra en zona de descenso.

Las principales posiciones de la Liga de España son las siguientes: 1) Barcelona 66, 2) Atlético Madrid 56, 3) Real Madrid 54, 4) Getafe 46, 5) Alaves 44, 6) Sevilla 43, 7) Valencia 40, 8) Betis 39, 9) Athletic Bilbao 37, 10) Real Sociedad 36.