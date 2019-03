Gimnasia, obligado a ganarle a Juventud en la última fecha

Otra decepción le dio Gimnasia y Tiro a sus hinchas y al fútbol salteño en general. Es que el albo cada vez que sale de Salta, falla, se equivoca y pierde. Y encima ahora complicó su permanencia en el Federal A.

El albo esta vez cayó frente a Crucero del Norte por 1 a 0, en Posadas, y el próximo fin de semana tendrá que derrotar a Juventud Antoniana, en el clásico de la última fecha de la reválida, para salvarse del descenso. Un lamentable desenlace.

Un empate en el clásico que, en teoría se tiene que jugar en el estadio Gigante del Norte, le puede servir a Gimnasia con la ayuda de otros resultados. Una derrota frente al santo sería prácticamente el descenso mismo o, en el mejor de los casos, podría tener la chance de un desempate en otro clásico y hasta se podría darse un triple empate con San Martín de Formosa.

Gimnasia tiene 25 puntos y, al finalizar es penúltima fecha, podría quedar en el límite entre la permanencia y el descenso (Juventud de Gualeycuahú tiene 24 unidades y enfrenta hoy Sportivo Las Parejas).

Después, el albo deberá rogar que Dep. Roca (21) no sume los seis puntos que le quedan en el torneo. Para dejar sin efecto a las probabilidades matemáticas, deberá vencer a Juventud. Y en este caso, aunque hoy el hincha piensa en otra cosa, también podría entrar el play-off del segundo ascenso. Así de increíble.



A esta espantosa definición arribó Gimnasia porque ayer volvió a perder como visitante. En un partido trabado y parejo en el primer tiempo, en el que tuvo pocas chances, Jonatan Hereñú no pudo sacar provecho de un buen disparo en el primer cuarto de hora, mientras que en el otro arco, el del albo, Mauro Leguiza tenía poco trabajo. Todo parecía controlado para Gimnasia hasta que Crucero del Norte logró la apertura del marcador cuando se jugaba el primer minuto de adición. El defensor Sebastián Diana, con un cabezazo, marcó el único tanto.

El colectivero tuvo la chance del segundo gol apenas se inició el complemento, y luego Leguiza tuvo que intervenir para mantener con vida al albo con una gran atajada, luego de un tiro libre de Marinucci.

Gimnasia no mostraba grandes síntomas de recuperación y aún así, en la última jugada del partido pudo haber empatado de no ser por una gran intervención del arquero local, Marcos Argüello.

Gimnasia cierra una campaña de visitante deplorable, tristísima, en la que solo pudo sacar tres puntos, pero dos de esos fueron jugando en Salta, frente a Juventud, en el Martearena. En cambio, fuera de Salta, el equipo que dirige Ramas empató una sola vez, en Formosa.

Esta pésima campaña es la detonante de una situación asfixiante para el albo, que sumó dos puntos de los últimos quince que disputó. Y así se vuelve imposible.

Sintesis

Crucero 1 Gimnasia 0

M. Argüello M. Leguiza

S. Diana J. Hereñú

A. Pérez G. Pusula

M. Gancedo A. Herrera

R. Lechner F. Giménez

L. Caballero P. Motta

J. Portillo J. Iturrieta

M. Siergiejuk E. Riera

L. Marinucci E. Morete

F. Martínez J. Pereyra

C. Campozano E. Roggio

DT: S. Bárbaro DT: D. Ramasco

Gol: PT: 46’ DSebastián iana (C).

Cambios: ST: 20’ Joaquín Mateo por Juan Pablo Pereyra (G), 34’ Diego Martínez por Jonathan Hereñú (G), 43’ Luciano Herrera por Enzo Roggio (G).

Jornada: novena fecha - Zona 4.

Estadio: Crucero del Norte.

Árbitro: Francisco Acosta.