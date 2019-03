Medrán no se relaja en Central Norte

A mantener la intensidad. Ezequiel Medrán está decidido a no levantar el pie del acelerador en Central Norte, al menos por ahora. El técnico azabache cumplió con su equipo el primer objetivo al clasificar de forma anticipada a la siguiente fase del Regional Federal Amateur, luego de igualar con San Antonio 1 a 1, el domingo pasado.

Medrán tachó el primer ítem de su lista, pero quedan dos más por delante: terminar en el primer puesto de la zona 3 -donde es líder absoluto- y en la tabla general de la región norte (Salta, Jujuy y Tucumán).

El pase a los play-off anticipado no modificará la planificación del entrenador de Central Norte, quien tiene pensado recurrir a lo mejor del plantel para recibir a Olimpia Oriental de Rosario de Lerma este viernes, a las 22, en el estadio Martearena.

El DT cuervo no se relajará hasta lograr sus próximos objetivos, algo que podría materializarse con una nueva victoria. En caso de ganar, se asegurará el primer lugar de su grupo, a una fecha del final de la fase regular del torneo.

Si el cuervo logra alcanzar la meta trazada, en la última fecha podría jugar con un equipo alternativo, con lo cual Medrán le daría descanso a algunos jugadores de cara a los play-off.

El único hombre azabache que estaría en capilla es Osvaldo Young, quien sumó el partido pasado su cuarta tarjeta. El que le sigue en la lista de amonestados es Lucas Quiroz, con tres.

El partido que viene será la oportunidad perfecta para que el volante central cuervo acumule su quinta tarjeta y descanse la última fecha frente a Cachorros. Esto le otorgará mayor tranquilidad para encarar la etapa eliminatoria del Regional.

El “Pitbull”, amo y señor del mediocampo cuervo, demostró ser una pieza fundamental para el técnico de Central Norte, que tendrá la chance de probar algunas variantes pensando en lo que tiene por delante.

Otra variante que el técnico azabache analiza realizar ante el celeste rosarino, es el ingreso de Pablo Figueroa como marcador de punta izquierda. Si bien el defensor conoce y cumplió esa función cuando fue expulsado Francisco Ortega frente a San Antonio, esta vez podría estar de arranque teniendo en cuenta que a Eduardo Buruchaga le resta cumplir un fecha de sanción.

Figueroa pasó de derecha a izquierda y no desentonó, cumplió con las expectativas del entrenador. Todo indica que Leandro Beterette, recuperado de una lesión muscular, estará en condiciones de retornar a la última línea cuerva en un habitual posición, marcador de punta por derecha.