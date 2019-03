Olimpia amargó a San Antonio sobre el final

Vibrante encuentro disputaron anoche San Antonio y Olimpia Oriental en el estadio de la Liga Salteña, donde con un gran marco de público igualaron 3 a 3 por la sexta fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Este partido tuvo de todo, emociones en las dos áreas, dos expulsados y un gol agónico en el último minuto.

La villa arrancó mejor y antes del minuto de juego, Atilio Rojas desbordó y habilitó a Cristian Huerta, quien marcó el primero de la noche, pero a los 10’ Facundo Ríos, de penal, hizo el empate para Olimpia Oriental y abrió el juego en el estadio de la Liga Salteña. Cinco minutos después apareció Matías Vicedo para poner el 2 a 1 para el elenco dirigido por Martín Martos.

La visita no se quedó y buscó el empate hasta que, a los 41’, Facundo Botelli decretó el 2 a 2 para el celeste de Rosario de Lerma. Pero cuando se jugaba el segundo minuto de adición de la primera mitad, Leonardo Silveira se lució con un extraordinario tiro libre para poner el 3 a 2 de San Antonio.

En el complemento, la villa arrancó manejando la pelota hasta que Olimpia de a poco se empezó a animar. A los 26’, la villa se quedó con un hombre menos por la expulsión de Néstor Lucero. Esto le dio un envión anímico al equipo de Miguel “Maravilla” Rodríguez, que de todos modos careció de efectividad a la hora de atacar el arco defendido por Mariano Maino.

A los 39’, Carlos Almirón vio la roja en la visita y parecía que el partido se cerraba con triunfo de la villa, pero el árbitro Enzo Rivas dio ocho minutos de más de juego y le dio otra vida al cuadro del Valle de Lerma.

El partido ganó en intensidad en esos minutos adicionales, hasta que a los 52’, Facundo Botelli, con su segundo tanto consecutivo, decretó el empate 3 a 3.

Huboo reparto de puntos entre San Antonio y Olimpia Oriental, en un partidazo con dos equipos que siguen expectantes en la tabla de posiciones de la zona 3, luchando por lograr la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

La síntesis:

S. ANTONIO 3 - OLIMPIA 3

M. Maino - P. Casimiro

E. Carate - C. Gerónimo

F. Girón - R. Zárate

C. Bravo - C. Cabirol

J. Velázco - L. González

A. Rojas - F. Ríos

C. Ávalos - F. Delgado

C. Huerta - F. Botelli

L. Silveira - F. Cejas

M. Vicedo - D. Piccolo

N. Lucero - J. Perillo

DT: M. Martos - DT: M. Rodríguez

Goles: PT: 1’ C. Huerta (SA), 10’ F. Ríos -p- (O), 15’ M. Vicedo (SA), 41’ Botelli (O), 47’ Silveira (SA). ST: 52’ Botelli (SA).

Cambios: ST: 22’ F. Páez por Rojas (SA), 26’ Corrales por Piccolo (O), 28’ M. Chiaraviglio por Vicedo (SA), 38’ I. Firme por Cejas (O) y 44’ F. Aguierre por Huerta (SA).

Jornada: 6ª Fecha - Zona 3

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Enzo Rivas