“Muchas pymes se están financian en cuevas, sin aprovechar financiamiento de sencillo acceso”

Esta semana el Gobierno nacional anunció líneas de financiación para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Era un reclamo de las cámaras sectoriales ante tasas elevadas que había en el mercado. Este paquete es por $100 mil millones e incluye a quienes tengan intenciones de exportar.

Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, dialogó con El Tribuno sobre el alcance de la medida. Destacó las bajas tasas que se ofrecen para el descuento de cheques en los bancos y en el mercado de capitales.

¿Qué impacto esperan de la nueva línea de financiamiento?

Este es un paquete de asistencia financiera para las pymes. Son unos $100 mil millones; unos $80 mil millones para descuentos de cheques en bancos públicos y privados, a una tasa del 25% para el primer caso y un 29% para el segundo. El descuento de cheques, probablemente, es la forma más tradicional y común que tienen las pymes para financiar su capital de trabajo, por eso pusimos el foco ahí. Son 27 bancos en todo el país.

Estamos agregando, además, unos $20 mil millones para el descuento de cheques en la bolsa, en el mercado de capitales. Esto está tomando cada vez más fuerza. En este caso, una sociedad de garantía recíproca (SGR) le otorga la garantía necesaria a la pyme para que pueda acceder a descontar ese cheque en la bolsa, lo hicimos mucho más sencillo de lo que era. Son cada vez más las pymes que se acercan. Esto es un trabajo conjunto con la Superintendencia de Seguro de la Nación, que con un cambio regulatorio, aumentó el porcentaje de dinero que tienen que destinar a las compañías de seguro para invertir en pymes, pasa de 3 a 5%. Esto generará estos $20 mil millones. En este último tiempo hemos apuntalado mucho el capital de trabajo de las pymes a través del mercado de capitales, porque la tasa ha sido sustancialmente más baja que la tasa de descuentos de los bancos.

¿Qué requisitos se les exigirá a las pymes?

Ningún requisito adicional. Tienen que ir a los bancos con el que habitualmente descuentan cheques o algún otro con el que quieran empezar a operar y pedir una línea de descuento de cheques con la tasa bonificada del Ministerio de Producción. Otra opción es acercarse a una SGR, hay más de 30 que están trabajando en esta garantía para lograr más inclusión financiera de las pymes. Con ese aval, pueden ir a los bancos y a los mercados de capitales para descontar los cheques. Cualquier duda pueden entrar a la página oficial www .produccion.gob.ar. Además estuvimos trabajando con las distintas cámaras, que nos ayudarán en la difusión de estas herramientas, como la CAME, la Cámara de Comercio y la UIA. Vamos a tener una reunión quincenal para ir relevando cómo viene funcionando.

¿Se proyecta cuánta pymes podrán acceder a este sistema?

Nosotros creemos que serán unas 50 mil pymes. Es una línea que estará en vigencia hasta el 30 de junio. En el paquete anterior, de mediados del año pasado cuando empezó la crisis y trabajamos en facilitar capital de trabajo a tasas más bajas, eran cheques de hasta 90 días. Ahora son cheques de hasta 120 días. Es importante agregar que estamos sumando $20 mil millones para el financiamiento para exportaciones, lo que se llama la prefinanciación de exportaciones. Estarán en los mismos bancos, a una tasa máxima del 5% en dólares, que es una tasa muy competitiva en comparación con el resto de Latinoamérica. También es una oportunidad para las pymes que están exportando o quieran dar un paso en el financiamiento para poder ayudar ese proceso.

Pese a la nueva Ley pyme, en Salta son pocas las empresa que están regularizadas ¿A qué se debe?

Va creciendo de a poco el número, pero como lo hemos comentando una vez, a veces hay desconocimiento. El empresario pyme está muy metido generalmente en la cuestión diaria de la empresa, atajando penales como decimos, y no se entera. A veces piensan que no aplican y que es para pymes industriales y no es así. Puede haber cierto grado de escepticismo, por eso seguimos difundiendo las herramientas, porque realmente los beneficios de la ley pyme son importantes. Poder pagar el IVA a 90 días a tasa cero, poder compensar el 100% del impuesto al cheque, no pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta... Hay que seguir difundiendo como todas estas oportunidades de financiamiento. Es muy probable que muchas pymes en Salta estén financiandose en cuevas a tasas más altas y no están aprovechando los beneficios. Queremos que todas se enteren. Hoy acceder al financiamiento de mercados de capitales es mucho más sencillo. Para nosotros es muy importante que puedan acceder a tasas razonables para capital de trabajo para ayudarlos a seguir en funcionamiento y a crecer.

¿Cuál es el plazo de devolución para la prefinanciación de exportaciones?

En el caso de la prefinanciación de exportaciones, depende lo que arregle con cada banco. Pueden ser seis meses, un año o dos para devolverlo. En general se acompaña el proceso de exportación, con ese dinero las pymes compran los insumos, producen, exportan, cobran y recién ahí pagan.

El 2018 registró la peor caída de la economía de la década, cerraron muchas pymes ¿cómo trabajan para revertir esta situación?

Los datos que están apareciendo muestran un poco las consecuencias del año pasado. El 2018, todos sabemos, fue difícil, y algunos números empiezan a conocerse a hora y eran esperables. Lo importante es, en primer lugar, estabilizar la macro: el tipo de cambio y que las distintas variables den tranquilidad. Luego en esos meses sí poder ponerle el foco al crecimiento. Para ello son necesarias todas estas medidas: la baja de impuestos, la reducción de la burocracia, facilitar el financiamiento, bajar los costos laborales y en el caso de las economías regionales hubo un anuncio importantísimo la semana pasada con la reducción de las contribuciones patronales. El adelantamiento de la reforma tributaria de esta mínimo no imponible le va a permitir a las pymes que los primeros $17.509 del sueldo de sus empleados no paguen contribuciones. Esto es un ahorro muy grande, de casi $2 mil por empleado. Este es el camino, mejorar la competitividad y bajar el costo argentino para ayudar a las pymes a crecer y ponerle mucho foco a la exportación, al turismo y a los sectores que generan crecimiento.

La suba de tarifas de los servicios es una de las principales preocupaciones de las pymes...

Parte de las decisiones que se han tomado tienen que ver con el sinceramiento de tarifas, que forman parte de los costos. Por eso, de nuestra parte está en ir bajando el costo argentino, los costos burocráticos que son enormes en tiempo y dinero, los impuestos, el financiamiento. Todo eso que suma a la pyme. El objetivo es reducirlo para que la pyme pueda ser competitiva y continuar el camino del crecimiento.

Usted hizo un planteo dentro del Gobierno con respecto al impacto de las tarifas

En su momento cuando empezó este proceso hubo algunas medidas específicas para las pymes en materia tarifaria. Pero sobre todo el trabajo que venimos haciendo ahora tiene que ver con ayudar a las pymes a mejorar la eficiencia energética, a ponerle foco a las energías renovables y a bajar el resto de los costo que mencionaba y, por supuesto, la apertura de mercados.