Organizaciones de DDHH de Salta marcharán juntas

Es la primera vez que las organizaciones de derechos humanos de la provincia van a marchar juntas, acompañadas con más de 60 adhesiones sindicales y sociales para la jornada del 24 de marzo, por el aniversario número 43 del golpe de Estado que inauguró la última dictaduras cívico militar en nuestro país.

Ayer, la denominada Mesa de Derechos Humanos de Salta, conformada por las asociaciones Coca Gallardo, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lucrecia Barquet, H.I.J.O.S Salta y la Miguel Ragone brindaron una conferencia de prensa, a través de sus referentes, para informar sobre las novedades para la conmemoración del proceso histórico más trágico y sangriento de la historia argentina, para el recuerdo de los 30 mil desaparecidos y los pedidos de justicia.

El escenario fue la sede de la Central de Trabajadores Argentino y eso ya brindó un indicio sobre la amplitud de la convocatoria.

Este año cambiarán las rutinas y las formas. Ya desde todos los discursos exhortaron a la "unidad" y eso es un gran paso adelante.

En esa mesa de unidad estuvieron Nora Leonard, Elena Rivero, Blanca Lescano, Cristina Cobos y Juan Tejerina.

Informaron que el domingo la convocatoria será para el Portal de la Memoria, Yrigoyen y San Martín, a partir de las 9.30. De ahí marcharán por las calles del centro de Salta y realizarán dos actos intermedios; uno en el Comando del Ejército de avenida Belgrano y el otro en la Central de Policía de la Provincia, frente a la plaza Belgrano.

La movilización culminará en la plaza 9 de Julio donde se leerá un documento único consensuado y se abrirá el micrófono para los discursos de las diferentes agrupaciones.

Años antes todos marchaban separados y algunas organizaciones cerraban las actividades con recitales en el Portal. Ahora recuperan la plaza.

"Lo novedad de este aniversario será que se juntan las organizaciones históricas de DDHH. Vamos a reivindicar que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos; pero que también denunciamos este momento histórico con tarifazos, docentes en las calles, con una crisis económica brutal", dijo Lescano.

"Vamos a volver a la plaza. La larga lucha de las organizaciones populares está vigente por las enormes necesidades del pueblo y ahora vamos a marchar unidas en una movilización en paz y sin violencia", dijo por su parte Leonard.

"Vamos a leer un documento único y consensuado en donde denunciamos las actuales violaciones a los DDHH que se nos plantean ante nuevos desafíos", dijo Rivero.

En tanto que Cobos abrió las puertas del reclamo y dijo que "la marcha no es sólo para los familiares, es para todos y cada uno de los sectores que se sienten afectados por las políticas actuales porque nosotros sostenemos que el Estado sigue ejerciendo el terrorismo con la implementación de la represión".

Se esperan entonces las columnas de la CTA y de otros sindicatos, organizaciones barriales y sociales.

También estarán abiertos los espacios a las organizaciones feministas, trans, a los docentes, a las estudiantiles y a todo vecino que quiera participar sin banderías políticas.