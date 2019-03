Insólito: ahora el juez ordenó que no cesanteen a un edil que nadie echó

El concejal Ramón López, de la UCR de General Mosconi, presentó una acción de amparo ante la sala 5 de la Cámara de Apelaciones de Salta, para que el Concejo Deliberante de General Mosconi, envuelto en una crisis institucional desde prácticamente el inicio de su gestión en diciembre de 2017, no disponga su cesantía.

López también pidió que el intendente, el renovador Isidro Ruarte, se abstenga de cumplir esa medida en caso de ser informado por sus pares del cuerpo.

Así ordena la medida cautelar que lleva la firma del juez de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con fecha 19 del corriente, Alfredo Gómez Bello.

Pero la resolución de Gómez Bello se prestó a las más variadas confusiones, ya que cuatro ediles -que en agosto de 2018 conformaron una suerte de cuerpo paralelo y que encabeza el edil comunal Enzo Argañaraz- hicieron las más diversas interpretaciones de la cautelar.

Ayer se aseguraba en Mosconi que el magistrado había ordenado a Juan Carlos "Hippie" Fernández, designado como presidente del Concejo por decisión de 5 de los 9 ediles, que "se abstenga de atribuirse la presidencia del Concejo Deliberante de General Mosconi, de convocar a sesiones, de citar al amparista y de aplicarle la sanción de cesantía por ausencias reiteradas".

Y tambien que el juez había ordenado al intendente Ruarte que se abstenga de promulgar, poner en vigencia o dar curso a disposición alguna emitida por "el llamado Concejo Deliberante cuya presidencia se atribuye actualmente Fernández".

En realidad Gómez Bello solo ordenó que el radical López no sea cesanteado en su cargo como concejal, para recién dar inicio a la sustanciación de la demanda y lo dice en su disposición, cuando advierte que "a título de medida cautelar y mientras dure la tramitación del amparo, no podrá disponerse la cesantía de Ramón López en el cargo de concejal de la Municipalidad de General Enrique Mosconi ni hacerla efectiva si ya se hubiese decretado, por la causal prevista en el artículo 17 de la Carta Orgánica de ese municipio y, concordantemente, por el artículo 2 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de General Mosconi".

Pero lo más extraño de la situación es que en el Deliberante norteño nadie había pedido, impulsado ni mocionado la expulsión o cesantía del edil López, lo que vino a generar más confusión e incertidumbre en la innegable crisis institucional que envuelve al cuerpo de 9 ediles, desde el mismo momento de su asunción hace un año y pico.

Un Concejo partido en dos

El 10 de diciembre de 2017 el Concejo Deliberante de General Mosconi fue noticia provincial cuando el presidente del cuerpo -elegido por mayoría simple- Enzo Daniel "Chancaca" Argañaraz, decidió que su par de la bancada renovadora, Sabrina Vaca, no asuma su banca al considerar que en su anterior gestión -Vaca llegó como reelecta- había cometido gruesos errores en perjuicio de las arcas municipales al aprobar los presupuestos municipales, entre otras decisiones legislativas que le cuestionaba.

Nadie salía de su asombro por la actitud de Argañaraz, por cuya decisión el tema llegó a la Justicia que, por lógica, le otorgó el derecho a la edil renovadora de ocupar el cargo para el que había sido reelecta.

Pero meses después, en una particular interpretación de la Carta Orgánica Municipal de Mosconi, Argañaraz decidió "cesantear" a los ediles Juan Carlos "Hippie" Fernández y Jonatan Zelarayán, por lo que consideró reiteradas inasistencias sin justificación a las sesiones del cuerpo.

En ese caso, como en el de Vaca, sufrió otro lógico revés de la Justicia; pero Argañaraz siguió cesanteando pares hasta que en agosto de 2018 la mayoría simple del cuerpo decidió que la presidencia recayera a partir de ese momento en el edil Juan Carlos Fernández.

Pero Argañaraz, con su peculiar modo de hacer política e interpretar las normas, se negó a renunciar a la presidencia, argumentando que había sido elegido hasta el fín de su mandato -diciembre de 2019-. Desde entonces comenzó a reunirse con otros tres concejales de su bloque en unas parodias de sesiones ordinarias, mientras los otros 5 lo hacían "en la misma hora y en el mismo lugar" pero por aparte, tratando los proyectos ingresados y sancionando ordenanzas, llegando inclusive a aprobar el presupuesto 2019.

Pero la última situación calificada de insólita por los ediles, por el intendente Ruarte y los asesores legales del municipio se presentó cuando el edil radical López, incondicional de Argañaraz, presentó una acción de amparo solicitando que la Justicia lo proteja de ser desafectado del cuerpo.

Eso es "algo que nunca estuvo en nuestros planes, algo que nunca se presentó como proyecto ni como nada" explicó la concejal renovadora Sabrina Vaca. "No sé de dónde salió esa idea de que lo queríamos destituir; nosotros somos mayoría simple y para tratar un proyecto de ese tipo necesitamos el voto de 6 concejales. Ellos cuatro se reúnen, izan la bandera y todo, pero los otros 5 que conformamos la mayoría legislativa del cuerpo hacemos todo el trabajo que nos compete como concejales. No obstante lo cual nunca hemos pedido ni siquiera una sanción, o que no se le abonen las dietas. No entendemos de dónde salió esa idea que lo queremos destituir", expresó la edil.

Por su parte, Ruarte manifestó lo mismo, y aseguró que "nunca el Concejo Deliberante ni ningún concejal, aunque sea extraoficialmente, me dijo que querían destituir ni a López ni a ninguno de los cuatro concejales. Por eso, cada vez entiendo menos. Porque, además, me meten a mí en un tema en el que el Ejecutivo no tiene nada que ver. Es un problema interno del Concejo Deliberante, que es otro poder del Estado municipal".