Fin de la novela: el clásico, con 2400 hinchas de Juventud

La novela comenzó ofreciendo sus capítulos más picantes apenas arrancó la semana más movida del fútbol salteño en los últimos años, cuando se supo que al menos uno de los dos representantes del Federal A se irá al descenso, lo que hizo crecer aún más el encendido fulgor de uno de los clásicos más “calientes” de la historia. Primero Gimnasia se mantuvo firme en jugar solo con locales y Juventud le saltó a la yugular. Ahí entró a jugar la Policía, el Ministerio de Seguridad y hasta un olvidado artículo del reglamento del Consejo Federal (art.5) ambiguo y poco claro sobre la facultad que tiene un club local de decidir si acepta o no visitantes. Los dirigentes antonianos, presionados por sus hinchas, además del organismo de Seguridad, se ampararon en la interpretación de este apartado para concluir que el albo está obligado “a ceder el 30% de la capacidad de sus populares al ocasional visitante”. De esto se agarró la Policía para ganarle de mano al albo con una nota al Consejo Federal avisando que las fuerzas de seguridad salteñas brindan todas las garantías de seguridad para que el clásico del domingo, a las 16, en el Gigante del Norte, se juegue con las dos hinchadas. El ente recaudador del fútbol del interior dio el “Ok” para que asistan los seguidores del santo al clásico y le dio la potestad a la institución local para que establezca el número.

Y Gimnasia decidió que le dará solo 2 mil entradas populares al antoniano, cuyos hinchas se apostarán solo en la tribuna que de a las instalaciones del club. Y no se les cederá la preferencial ex Virrey Toledo como en clásicos anteriores. Posteriormente, por un pedido expreso de la directiva del club de la Lerma, accedieron también a ceder 400 plateas altas para más, teniendo en cuenta la latente amenaza que implicará “amontonar” a dos facciones de la barra, hinchas genuinos y familias en una tribuna.

En este sentido, la Policía ocupará un rol fundamental en este clásico sin precedentes en la historia de albos y santos, y miles de ojos críticos estarán posados en su accionar en caso de producirse incidentes en el estadio o en las afueras del mismo, donde los vecinos, curtidos por ser víctimas de los inadaptados en otras ocasiones, temen por su integridad, la de sus casas y sus vehículos. Es por eso que el operativo se seguridad, que contempla a más de 600 efectivos trabajando adentro y afuera del Gigante del Norte, contempla cerrar con tres anillos todos los alrededores del estadio. El primero será para controlar que todos los hinchas tengan su entrada en mano (o recibo de socios al día en el caso de Gimnasia); el segundo para cacheo de elementos contundentes y el tercero será para aplicar el sistema biométrico de averiguación de antecedentes. En este sentido, las entradas para hinchas del albo se venderán de forma anticipada el sábado de 10 a 18 y el domingo solo hasta las 12.