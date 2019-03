Delfina Álvarez: “Si llego a Lima, daré ventajas”

El triatlón es una de las disciplinas más completas en el deporte, ya que consiste en pedestrismo, ciclismo y natación. Los atletas de elite no pueden dar ventajas y deben mantener un altísimo nivel en cada una de estas. La salteña Delfina Álvarez es una de las triatletas más importantes del país y la semana pasada cosechó dos medallas en los Juegos Sudamericanos de Playa: oro en la dupla femenina y plata en relevos mixtos.

Si bien tiene varios objetivos por cumplir, su vista está puesta en los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo a mitad de año en Lima y respecto a su posible participación en la competencia continental más importante de todas, sostuvo que va a dar muchas ventajas en caso de no mejorar su equipamiento.

“Si llego a Lima, daré ventajas”, se sinceró mientras mantuvo un diálogo telefónico con El Tribuno, desde Córdoba. Es que la triatleta tiene tres kilos más que sus competidoras en las ruedas de su bicicleta. “Necesito cambiar a ruedas de carbono, ya que las mías son de aluminio y tienen tres kilos más”.

Cambiar a equipos de alta tecnología le significarán alrededor de $60 mil pesos, pero no cuenta con ese dinero.

“Estoy muy agradecida con la beca provincial que tengo, pero debido a la crisis económica no llego con el dinero necesario para mejorar mi equipamiento. Los gastos del deporte son muy altos”, dijo la triatleta que el año pasado estuvo presente en los Juegos Odesur de Cochabamba, Bolivia.

Dentro del equipo

A la salteña le quedan un poco más de cuatro meses y varias competencias para decir presente en la capital peruana. Es muy valorada por el cuerpo técnico del equipo de triatlón y si su nivel se mantiene, será una de las integrantes de la delegación nacional.

“No está confirmada mi participación en Lima, pero está dentro de las opciones. Espero poder contar con un apoyo más fuerte, o un subsidio para afrontar esta temporada”.

Los próximos destinos de Álvarez serán: Montevideo, Formosa y Monterrey.

“A los viajes de afuera me apoya el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). El deportista de elite generalmente tiene el apoyo de su provincia y del Enard, pero este último bajó muchísimo su soporte y vendría muy bien un nuevo ingreso provincial para mejorar mi rendimiento y quedar confirmada como parte del equipo en Lima. Debo mejorar la indumentaria, especialmente en cuanto a mi bicicleta”, reiteró.

Antes de emprender viaje a sus próximas competencias, Delfina llegará a Salta y posiblemente tenga una reunión con las autoridades provinciales.

Por lo pronto ya tuvo otro tipo de contactos para buscar el sostén económico que le falta. “Hablé con la Asociación de Triatlón y les expliqué mi situación. Cuando llegue a Salta, iré a la Secretaría de Deportes”, comentó. Tras su breve paso por la provincia, el último fin de semana del mes viajará a Uruguay para competir en el Sudamericano. Desde las tierras charrúas partirá a la final del Argentino en Formosa y más adelante irá al Panamericano en Monterrey, México.

“Espero tener buenos resultados en estas próximas fechas y que el director técnico defina el equipo para representar a la Argentina y Salta, en Lima”, afirmó.