Protesta de madres por el cierre de un jardín de infantes

Madres de alumnos inscriptos en el Jardín Santa Rosa, o como era conocido anteriormente,: Corazón de Tiza, de la ciudad de General Güemes, se manifestaron esta semana frente al establecimiento educativo debido a la falta de información con respecto a su futuro como institución.

Muchos temores y rumores sobre su posible cierre se generaron durante el año anterior y fueron cobrando fuerza a partir de este año, el motivo principal sobre esta posibilidad de cierre tiene su fundamento en las fallas edilicias que se vienen notando desde hace un tiempo y que aún no fueron reparadas. “Nos prometieron que harían las reparaciones correspondientes durante las vacaciones o que nos trasladarían a otro inmueble más seguro, pero no se hizo ninguna de las dos cosas”, manifestó la señora Fabiola Aybar.

Las inscripciones se llevaron a cabo en el 2018 y se cubrieron una sala de 3 años y tres de 4 en el turno mañana, por la tarde se cubrió la misma cantidad de aulas. A dos semanas del inicio del ciclo lectivo, las clases no comenzaron y los padres no tienen información sobre lo que podría pasar, “solo sabemos que está cerrado y no se está trabajando, ya pagamos inscripción, cooperadora, compramos útiles y no sabemos si tendrán clases, el problema es que ya no podemos inscribirlos en otro lugar, necesitamos una respuesta desde el Ministerio de Educación”, manifestó la señora Aybar.

Las maestras, cinco en total además de la directora, fueron reubicadas provisoriamente en la escuela Santa Teresita, también hay preocupación por el lado docente debido a que si se cierra el jardín podrían quedar en disponibilidad, igual resultado se obtendría si la demora en el inicio de clases continúa, algunos padres están buscando donde reubicarlos, lo que podría provocar que no haya la cantidad de alumnos suficientes cuando decidan abrir las puertas.

El jardín Corazón de Tiza o Santa Rosa comenzó como parte de una Fundación que luego fue absorbido por el Ministerio de Educación cuando el Ministerio compró el inmueble que la Fundación estaba alquilando, este paso de un estado privado a uno público también fue conflictivo. En la actualidad cuenta con 180 alumnos inscriptos en los dos turnos en las salas de 4 y 3 años, cuenta con una planta de personal de 9 trabajadores entre docentes y personal de limpieza por turno. El problema edilicio no es nuevo, ya en el 2016 tuvo lugar una situación similar, las clases corrieron riesgo de no comenzar debido al mal estado del inmueble.