Con Marcos Urtubey, el Top Race se pone en marcha

La puerta principal del monoambiente ubicado en un cuarto piso se abre. De frente, tres monitores abrazan una estructura que cuenta con una butaca, pedaleras, volante y una palanca. De fondo la cúpula de la Catedral Basílica y los cerros no se dejan ver con claridad por la lluvia de una mañana gris. Es “la oficina” de Marcos Urtubey, en la previa del inicio del Top Race, que muestra a El Tribuno su simulador, un videojuego que los pilotos utilizan para reemplazar a los entrenamientos en pista.

Por tercer año consecutivo, el integrante del “Sportteam” compite en el Top Race Series, la segunda división de una de las categorías más importantes del país, y este fin de semana la primera cita de la temporada es en Paraná, Entre Ríos. “Estoy en condiciones de pelear el campeonato”, dijo.

Con un podio en Alta Gracia y dentro del Top 10, el salteño finalizó el 2018 con altibajos. Es momento de dar una vuelta de página. “Fueron cuatro meses de inactividad en el Top Race. Hoy estoy más tranquilo y sumado a la experiencia tengo buenas expectativas para este año”.

“El año pasado fue de altibajos, tuve el podio en Alta Gracia (fue segundo en la quinta fecha), inesperado tras el duro choque de San Juan. Creo que en la temporada pasada no me acompañó la suerte y si este año me acompaña un poco, si yo estoy mejor y el auto está igual, voy a pelear por los primeros puestos. Sería bárbaro terminar en el top 3”, indicó, aunque dejó en claro que “el trabajo es paso a paso”.

Urtubey estuvo un poco más de medio año en el Top Race Junior y con este llega a su tercero en el Series. Arribar a la división principal, V6, es cuestión de tiempo.

“El año pasado tuve una charla intensa con el equipo. Iba a arrancar en el V6, pero es como el famoso refrán que dice: ‘más vale ser cabeza de ratón, que cola de león’. Este año voy a pelear el campeonato y estoy en condiciones de hacerlo. En el V6 sería arrancar de cero en una nueva división y quizás eso suceda el próximo año”.





Las actividades

Tras los entrenamientos de ayer, hoy a las 15 comenzará la clasificación del Top Race Series y se extenderá durante gran parte de la tarde en la capital entrerriana. Mañana, a las 11.05 será la largada del Top Race Series. La carrera será televisada por TyC Sports.

“El circuito de Paraná es espectacular”, dijo el salteño antes del inicio de competencia.

De nuevo en el Güemes

La temporada del Top Race tendrá un total de 12 fechas y nuevamente Salta será parte del calendario.

Tras la apertura del telón en Paraná, Río Cuarto será la segunda parada de la categoría el fin de semana del 21 de abril. La tercera tendrá lugar en San Juan, el 12 de mayo y luego los pilotos marcharán a San Nicolás para la cuarta fecha, el 2 de junio.

La quinta será en Concordia el 23 del sexto mes del año y el 14 de julio se instalarán en Termas de Río Hondo.

La duda está puesta en la séptima fecha, ya que hay dos escenarios posibles: Olavarría o 9 de Julio.

El próximo circuito está confirmado y será nada menos que el autódromo Martín Miguel de Güemes.

Salta recibirá a las tres divisiones del Top Race entre el 30 de agosto y 1 de septiembre, en la octava fecha del campeonato.

La novena será en Villicum (San Juan), el 29 de septiembre, para después llegar a La Plata, el 20 de octubre en la décima fecha.

El 17 de noviembre la undécima fecha se disputará en General Roca y el Top Race culminará su año el 22 de diciembre en la localidad de Rivera, Uruguay.