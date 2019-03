En 2018, hubo un 22% más de registración que durante el 2017

Pese a la angustiante situación económica que vive el país, las habilitaciones comerciales que realizó la Municipalidad crecieron el año pasado, si la comparamos con el año anterior. Según datos ofrecidos por Claudio Mohr, en 2018 la registración creció un 22% con respecto al mismo período del año anterior.

En 2017 se habitaron 2.941 comercios; mientras que en el 2018 la Municipalidad habilitó 3.601 negocios. “Es un dato importante para un año de crisis como la que sufre el país. Esto tiene que ver con que más gente se acerca al CCM, con la simplificación de trámites y de proceso ha surtido efecto y hemos podido dar mayor cantidad de respuesta”, afirmó Mohr.

En general, las actividades de pequeños comerciantes son las que más se habilitan porque son las de mayor cantidad de comercios que hay en la ciudad pero se habilitan empresas de todas las medidas y de todos los rubros en general.

El dato que no pudo facilitar el funcionario municipal, es la cantidad de negocios que cerraron durante los años mencionados, esto se debe a que muchas veces un negocio decide cerrar sus puertas, no registra el cede de actividades en el municipio.

Infracciones

El subsecretario expresó a El Tribuno que las sanciones que puede recibir un comercio por no está estar registrado es muy por encima de lo que cuesta el trámite ($1.248 por año), es por eso que recomendó que los negocios comiencen a regularizar su situación.

“Las infracciones las determina el Tribunal de Faltas y el juez de acuerdo a la reiteración de infracciones que pueden ir de varios miles pesos en adelante y si hay una clausura es más importante”, señaló.

“Entonces, en términos de costo no hay ninguna lógica que sustente no habilitarse. Si me hacen una infracción o me clausuran, venir hacer el trámite, levantar la clausura y acto seguido tiene que iniciar el trámite habitaciones, complejiza la vida, deben cerrar con lo cual inscribirse tiene muchos beneficios”, expresó.

Inspectores truchos

En los últimos meses, en la Cámara de Comercio de Salta recibieron muchos reclamos de los asociados a la entidad sobre supuestos inspectores municipales que llegan a los comercios y les exigen una serie de requisitos.

Desde la entidad que agrupa al comercio, aclararon que quienes hicieron la denuncia dijeron sentirse “hostigados por falsos inspectores de la Municipalidad de Salta”.

Ante esta situación que por el momento no cesa, el subsecretario de Habilitaciones explicó que los inspectores municipales siempre que hacen inspecciones van a ir debidamente identificados con su credencial.

“Le pedimos a la gente que sea cuidadosa para evitar estafas, que les pidan las credenciales y que lo identifiquen debidamente. Las credenciales tienen un código QR y un código alfa numérico que se pueden verificar”, afirmó el funcionario.

Es habitual que los falsos inspectores que se presentan en los comercios a requerir permisos y sobre todo requerir montos de dinero para no labrar la infracción, cuando no le corresponde.

“Ninguna persona puede requerirle plata, ni en el caso para hacer este trámite ni por ningún medio, si el inspector debe actuar debe hacerlo como corresponde y generar la notificación o las infracciones que correspondan pero nadie puede requerirle ningún tipo de monto a cambio de evitar alguna gestión que corresponda”, finalizó el funcionario municipal.