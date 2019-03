Está preso el influyente sacerdote José Aguilera

En el marco de las investigaciones relacionadas con las denuncias por casos de abusos sexuales eclesiásticos, la Justicia local ordenó la detención de otro cura comprometido con estos delitos que desde el año pasado mantienen en jaque a la Iglesia Católica de Salta. En esta oportunidad, el que quedó privado de su libertad es el reconocido e influyente sacerdote José Carlos Aguilera, párroco de la iglesia de barrio Santa Lucía, profesor y capellán de la Universidad Católica de Salta y director de la Pastoral Universitaria.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías N§ 5, Hugo Héctor Martínez, a requerimiento de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Delitos contra de la Integridad Sexual. El arresto del religioso se concretó el jueves a la noche y quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales, en la Ciudad Judicial.

Aguilera está acusado provisoriamente de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por ser ministro de culto y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto en concurso real, todos en concurso real".

Las investigaciones se iniciaron a partir de las denuncias realizadas por dos jóvenes de identidad reservada. "Los hechos habrían sucedido hace 15 y 20 años aproximadamente en cada caso, cuando (Aguilera) era sacerdote en la parroquia en la localidad de Campo Santo", informaron ayer el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, a través de sus páginas web. Las víctimas eran entonces menores de edad que concurrían al templo para colaborar con la "tarea pastoral" del ahora imputado.

En horas de las mañana se cumplió con el trámite de "control de legalidad de su detención" y luego fue conducido al despacho de la fiscal Sodero Calvet, donde se llevó a cabo la audiencia de imputación. En la oportunidad el cura Aguilera se avino a declarar y negó las acusaciones en su contra.

En el mismo acto, el abogado defensor solicitó en primer lugar su libertad con cumplimiento de medidas sustitutivas o en su defecto el beneficio de detención domiciliaria. Sodero Calvet se opuso al planteo con el argumento que de que Aguilera debe continuar privado de su libertad hasta tanto completen una serie de medidas de prueba solicitadas. El juez Martínez hizo lugar al requerimiento de la funcionaria y dispuso que el sacerdote continúe alojado en la Alcaidía de Tribunales.

Juicio canónico

Aguilera, quien ejerce el sacerdocio desde hace 30 años, se encuentra bajo investigación eclesiástica, también por denuncias de abuso sexual. El juicio canónico en su contra comenzó el año pasado y se reactivó en febrero pasado en el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Salta. Las investigaciones en el seno de la Iglesia Católica fueron dispuestas por expresas directivas del papa Francisco, se informó.

"Se está llevando a cabo por mandato de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, un proceso canónico por unos supuestos hechos que podrían haberse desarrollado hace muchos años", refirió el Arzobispado de Salta en un comunicado. El texto firmado por el presbítero Loyola Pinto, vicario judicial del Arzobispado de Salta expresa: "En este contexto, hasta que no se llegue a una sentencia definitiva rige estrictamente la presunción de inocencia. Este proceso se encuentra en sus estadios iniciales y por respeto a todas las partes intervinientes, no habrá más comunicados". Y concluye en estos términos: "Rezamos al Señor del Milagro para que nos ayude a buscar la verdad y hacer justicia, e invitamos a todos a ser responsables en el manejo de la información que es sensible para todos, especialmente para los afectados".

Fuentes de la Iglesia revelaron ayer a El Tribuno que en los últimos días habrían surgido nuevas denuncias contra el presbítero Aguilera por otros casos de abusos sexuales ocurridos durante su desempeño en Campo Santo y en otras parroquias. También la Curia lo estaría investigando por un supuesto desfalco a la Iglesia. Los informantes señalaron que en el pasaporte de Aguilera figuran numerosos viajes al exterior. En ese sentido, trascendió que algunos de esos viajes los habría realizado en compañía de menores.

Aguilera ejerce la docencia desde 1993. Es profesor de Teología en la Facultad de Economía y Administración. Además, se desempeña en el colegio italiano Dante Alighieri, donde dicta Filosofía. Hay rumores que habría renunciado.