“Esa argentinidad es lo que uno extraña cuando está afuera”

Cuando Francisco Arroyo terminó su carrera de grado en la UBA, ya sabía que su próximo paso sería hacer un doctorado en Estados Unidos. En Argentina, la mejor manera de conseguir una admisión en un programa de doctorado en Economía es hacer la maestría en una prestigiosa universidad. Fue así que su próximo movimiento fue inscribirse en la Universidad Torcuato Di Tella para cursar un máster en Economía, pero con la idea en la cabeza de conseguir después una beca en EEUU. Así que dos años más tarde, se fue a Los Ángeles para hacer un doctorado en la reconocida UCLA (Universidad de California en Los Ángeles).

En septiembre de 2014 llegó a los Estados Unidos y en junio de este año finalizará su doctorado. Aunque el país del norte forma parte de su presente, no estará dentro de su futuro, ya que después de recibirse viajará a Chile para incorporarse al Banco Central, en el departamento de proyecciones macroeconómicas.

“Estoy becado, casi todos los doctorados en Economía son becados. Cuando a uno lo admiten generalmente incluyen las cuotas de la facultad, o sea que no te lo van a cobrar, después te dan un estipendio, que es un mínimo de plata para que vos puedas pagar el alquiler, la comida y gastos mínimos. Eso te alcanza para las cuentas y básicamente para nada más”, contó.

Para cualquier extra monetario que necesite, se las ingenia. Hay gente que da clases particulares, cursos adicionales y es muy común que en el verano, como no tienen que ir a la facultad, lo aprovechen para trabajar. Así que durante el verano del año pasado, desde junio hasta septiembre, tuvo la oportunidad de trabajar en el Fondo Monetario Internacional en un proyecto de investigación. Hasta se lo cruzó a Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda) en un pasillo.

“Así se construyen los adicionales. En algunos lugares te exigen como contraprestación que des clases, en otros lugares no, eso depende de la universidad. En mi caso, te piden puntualmente que seas ayudante de cátedra, entonces lo que te dicen ellos es que te van a financiar contratándote como ayudante de cátedra”, agregó.

Toda la actividad que Francisco realiza es en torno a la universidad, de hecho por la visa que tiene, él y la mayoría de los estudiantes extranjeros que están en el programa no pueden hacer otra actividad fuera de la universidad, está prohibido, además el programa le exige dedicación 100%.

“No es que uno puede hacer el doctorado a medias y una actividad paralela. Esto es un trabajo, es como que te contratan de investigador pero te van entrenando durante cinco años. Es una combinación de trabajo y estudio al mismo tiempo”, remarcó.

De Salta a EEUU

Francisco nació en la ciudad de Buenos y a los tres años se fue a Washington, donde pasó cuatro años de su vida. Su papá, Gerardo Arroyo, fue a realizar la residencia de Oncología en National Cancer Institute en Washington .

Cuando su padre finalizó su práctica, regresaron a la Argentina, pero en vez de volver a Buenos Aires decidieron instalarse en Salta (sus padres nacieron acá), es por eso que aunque no nació en la provincia tiene un especial sentimiento por estas tierra.

Volvió a los siete años de Estados Unidos y realizó todo el colegio en la provincia. Empezó la primaria en el San Pablo, pero después terminó sus estudios en el Bachillerato Humanista.

“Siempre se extraña, y sobre todo al principio. Parece una tontera lo que voy a contar, pero cada vez que voy al país me siento en un café y tenés a tres o cuatros personas hablando de fútbol. Ese no sé qué en el aire, esa argentinidad es lo que uno más extraña”, aclara, y expresa su fanatismo por el equipo de la ribera: Boca Juniors.

Tan fanático es que fue a Madrid en diciembre del año pasado a ver la superfinal de la Libertadores entre Boca y River, aunque lamentablemente el resultado no lo acompañó.

También llevó su pasión a las tribunas del LA Galaxy. Ayer se sacó una fotografía con Gustavo Barros Schelotto, donde él y Guillermo dirigen el equipo local de Los Ángeles.

Vivir en USA

Francisco reconoce que el estilo de vida norteamericano es distinto al argentino aunque tiene cosas que son muy comunes, porque sigue siendo occidente. “Hay muchas cosas que son tan cotidianas como en Argentina, pero tiene sus particularidades. Una de las cosas diferentes es la socialización”, destacó.

En Argentina, recién se sale a partir de la medianoche mientras que en Estados Unidos, ese horario ya es tarde. “Por lo general se juntan a las 9 y a las 12 ya se empiezan a ir. El argentino por ahí está más acostumbrado al trato informal, en Estados Unidos es todo un poco más formal”, agregó.

Francisco reconoce que la administración de Donald Trump desde el lado económico tuvo buenos resultados pero desde el lado social, sobre todo hacia inmigración, nota que hay una política mucho más agresiva.

“Por ejemplo al reducir los permisos y al no facilitar prácticamente nada de lo que sea inmigración. Eso se ve, de hecho tuve compañeros de países de Medio Oriente que tienen problemas con la visa. No pueden visitar su país porque después no podrán regresar, han trabado en alguna parte el proceso de gente que tenía visa de ciertos países. California es muy liberal y un ambiente muy tolerante, no me tocó vivir de cerca alguna experiencia de discriminación”, expresó.

Francisco está casado con Teresita Bañon Leal y hoy cumplen su primer aniversario. Viven en una casa que tiene la universidad para estudiantes con familia, que las alquilan a precio accesible porque está parcialmente subsidiado.

Teresita llegó hace dos años a Los Ángeles, es abogada y trabaja como voluntaria legal. “A ella le quiero dedicar un saludo especial. Gracias por ser mi compañera en todo este año, te quiero un montón”, finalizó.