La administración del loteo de Méndez, denunciada

La semana comenzó y terminó con importantes novedades en relación con la gran estafa inmobiliaria que gestó el fallecido ingeniero Jorge Federico Méndez, en finca Valdivia, y que hoy tiene a su hijo, Marcelo Méndez, y a su exmujer, Nora Punta, al frente de la administración judicial provisoria de la sucesión.

Los abogados Marcelo Britos Astigueta y Mauro Francisco Vera Nazr, en representación de cinco adquirentes defraudados con lotes de finca Valdivia, presentaron ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos una denuncia por asociación ilícita, defraudación, falsedad ideológica y administración fraudulenta de los bienes de la sucesión que se tramita en el juzgado de Pablo Muiños. El mismo magistrado, recordemos, entiende en las quiebras del entramado empresario que Méndez urdió en vida y que legó a su hijo (69%), el abogado Francisco Herrera (3%), el recientemente fallecido escribano Francisco Cabrera (3%) y cuatro colaboradoras entre las que repartió el 25% restante.

En uno de los documentos que sustentan a la denuncia penal consta que la administración que maneja el loteo de finca Valdivia desde diciembre de 2017 autorizó el 16 de noviembre de 2018 a un martillero a vender parcelas. "La actual administración, con acciones en las cuales dispone del acervo de manera discrecional, causa un irreparable gravamen al activo sucesorio", remarca la denuncia.

Los letrados que representan a familias damnificadas afirmaron que la administración no solo comercializó lotes que no son de su propiedad, sino que gastó el dinero percibido por esas ventas no autorizadas en sueldos y comisiones, con pagos en negro y sin debida rendición.

Britos Astigueta y Vera Nazr pidieron que Marcelo Méndez sea removido de su función de administrador "por causas graves". Los abogados resaltaron que es su madre, Nora Punta, quien gestiona labores que son indelegables.

La denuncia penal también alude a la ilegal actuación de comisionistas y las responsabilidades solidarias del abogado Washington Alvarez, en su condición de apoderado vigente de empresas ligadas a la sucesión y del actual administrador.

Cautelar ambiental

A mitad de semana se confirmó que el juez Pablo Muiños dictó una cautelar con la que ordenó a la administración del sucesorio que se abstenga de realizar actos dispositivos en el loteo de Finca Valdivia hasta tanto se acredite el cumplimiento de un estudio de impactos ambientales y sociales para la obtención del correspondiente certificado de aptitud ambiental municipal (CAAM).

La prohibición de venta de lotes también alcanza a las sociedades Wolsing, Haendel, Voelsing, Ingeniero JFB Méndez y Sofía. El pasado viernes se conoció que el contador Fernando Echazú salió sorteado para desempeñarse como veedor judicial del entramado de empresas que Méndez reconoció y legó en su testamento.