Juventud ganó el clásico pero igual descendería con Gimnasia

Juventud Antoniana consiguió el objetivo que buscaba: ganar y forzar un desempate por la permanencia. El triunfo antoniano sobre Gimnasia y Tiro por 2 a 0 en principio le dejó una vida más para mantenerse en el Federal A. Con el propio Gimnasia, más San Martín de Formosa, que le ganó a Crucero del Norte (2 a 1) se encaminaban a jugar un triaungular de desempate. Luego, a última hora del domingo, se conoció el reclamo que realizará Deportivo Roca de sus últimos dos partidos: empate con Ferro de General Pico (1-1) y la derrota de ayer frente a Independiente de Neuquén. En ambos encuentros, los rivales de Roca incluyeron mal un jugador. Si la protesta se hace efectiva este lunes y el Consejo Federal lo aprueba, el conjunto rionegrino se salvará y los equipos salteños descenderán al Torneo Regional Federal Amateur. Así de cruel y cambiante.

En cuanto al clásico, fue una fiesta para el santo porque en base de una mejor entrega y la convicción para salir a cumplir un compromiso de estas características.

Gimnasia y Tiro no venía bien en esta última parte del campeonato. Lejos de encontrar variantes para mostrar una mejor imagen en cada partido se fue conformando con muy poco, casi nada. Le costó producir juego, de tal forma que, ante las oportunidades que dejó pasar en la sumatoria de puntos, por tamaña postergación no le quedó otro camino que llegar a este encuentro, sabiendo que una derrota también lo obligaba a jugar una serie de desempates, lo que finalmente ocurrió.

Lo único que le importaba a Juventud fue ganar. Y lo consiguió luego de salir del encierro que le propuso el millonario, que tomó la iniciativa, en forma ordenada y acercando una que otra pelota en las cercanía de Juan Mulieri. Fueron instantes en los que al equipo de Adrián Adrover le costaba conseguir precisión en los pases y ejecutarlos en profundidad para las corridas del “Momoto” Ricardo Gómez y el tucumano Abel Argañaraz, ambos muy absorbidos por la marca de los defensores contrarios.

Claro que los avances del conjunto local no producían mucho daño, aunque desde el lado de enfrente Juan Molina no conseguía ubicarse por el sector izquierdo y se confundía en la misión de cerrar ese andarivel cuando le pelota aparecía por sorpresa.

Esa presión por parte de Gimnasia fue perdiendo fuerza. Allí, Juventud se dio cuenta de que poniendo la pelota al ras del césped podía avanzar hasta terreno contrario. Entonces, desde un avance por izquierda con precisión llegó una sucesión de pases que le quedó servida para el juvenil Nico Pérez, que alcanzó a rematar de derecha e hizo estéril los intentos de Mauro Leguiza para que la pelota no llegara al fondo del ar co.

Allí se desdibujó por completo Gimnasia y Tiro, que se notó sin reacción por el gol en contra. El desconcierto millonario fue una invitación para los antonianos que no renunciaron en ir al frente. Y en otra jugada que un remate le pegó en el brazo a Mauro Leguiza, dentro del área y que el árbitro Carlos Gariano interpretó penal, por intermedio de Abel Argañaraz, Juventud pasó a ganar 2 a 0.

En el segundo tiempo, Juventud se dedicó a cuidar la ventaja parcial y le cedió la iniciativa a Gimnasia, que sin argumentos buscó el descuento y que lo acercara a la igualdad. El albo no tuvo ideas y lejos de corregir los enormes defectos de encontrar los espacios para perforar la cerrada defensa que le armó el adversario, fue repitiendo centros, algunos en formas defectuosas y otros para que se luciera Juan Cruz Mulieri.

Eso si, el final del partido fue fiesta para Juventud, que se abrazó a la esperanza de mantener la categoría, pero el final del domingo fue prácticamente catastrófico para el santo y también para el albo, si el Consejo Federal aprueba las protestas de Deportivo Roca.



Gimnasia 0 Juventud 2

M. Leguiza (5) J. Mulieri (6)

J. Hereñu (4) N. Pérez (7)

A. Herrera (5) M. Gogna (6)

A. Cazula (5) C. Ramadán (5)

F. Giménez (5) J. Cárdenas (6)

M. Macorito (4) G. Mendoza (7)

P. Aguero (4) J. Montero (5)

E. Riera (5) C. Chavarria (5)

P. Motta (4) J. Molina (6)

E. Morete (4) R.Gómez (7)

E. Roggio (5) A. Argañaraz (6)

DT: D. Ramasco DT: A. Adrover

Goles PT: 30’ N. Pérez (J), 45 A. Argañaraz (J), de penal.

Cambios ST: 8’ D. Martínez (4) por M. Macorito (G), 18’ L.Gogna por J. Montero (J), 20’ J. Mateo por E. Riera (G), 34’ J. Pereyra por E. Morete (G) y M. Cachi por A. Argañaraz (J), 36’ G. Ortiz por C. Chavarria por (J)

Jornada: Última fecha (Re válida)

Árbitro: Carlos Gariano (6)

Estadio: Gigante del Norte