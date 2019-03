Duros traspiés de Gimnasia y Universitario

Fue un domingo para olvidar. Gimnasia y Tiro y Universitario RC tuvieron durísimas derrotas en la jornada de ayer por la segunda fecha del Torneo Regional del NOA de rugby y ambos sumaron sus segundas derrotas consecutivas. El sábado ya había caído el Jockey.

El albo fue local en la cancha del Jockey, porque su estadio fue suspendido el año pasado, ante Natación y Gimnasia que de principio a fin fue superior al millonario.

De hecho, lo mejor de los tucumanos se vio en el primer tiempo y la diferencia se sintió en el marcador, ya que se fueron al descanso arriba 25 a 3.

Si bien hubo una reacción de Gimnasia en el complemento, los “blancos” no sacaron el pie del acelerador y finalizaron el encuentro con victoria por 51 a 31.

Cabe recordar que el conjunto millonario ya había perdido en el debut del Regional por 41 a 14 ante Tucumán Rugby de visitante. Ahora visitará a Huirapuca en Concepción.

Durmieron la siesta

Universitario visitó ayer a Old Lions en Santiago del Estero y sufrió su segunda derrota en la competencia.

Los dirigidos por Oscar Bazán tuvieron un buen inicio y en los primeros minutos del partido le ganaban a los santiagueños, pero después se fueron quedando y el local avanzó. El primer tiempo finalizó 17 a 10 para Old Lions.

En el complemento, los verdes intentaron descontar, pero los de Santiago empezaron a despegarse en el marcador y terminaron el encuentro 42 a 15 arriba.

Cabe recordar que Universitario tuvo un flojo debut al caer como local ante el Jockey 23 a 14, en el clásico salteño y ahora jugará en El Huaico ante Lince de Tucumán.

En la tercera fecha del Regional, Jockey va a recibir al verdugo de la U, Old Lions.

Cabe recordar que el sábado el Jockey perdió 26 a 23 con Santiago Lawn Tennis; Jockey de Tucumán cayó con Huirapuca 27 a 24; Lince sufrió una derrota con Tucumán Lawn Tennis 30 a 31; Los Tarcos cayó con Tucumán Rugby 32 a 29 y Universitario de Tucumán le ganó a Cardenales 44 a 12.

En el Desarrollo

Otros conjuntos salteños también disputaron sus encuentros en el Regional de rugby, aunque en el Desarrollo.

En el predio de Tiro Federal, los locales vencieron a La Querencia por 22 a 11, mientras que en el norte de la provincia, hubo victoria de Tigres ante Zenta-Tartagal, 82 a 0.