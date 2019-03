Medrán prepara la rotación en Central Norte

Central Norte se despedirá de la primera fase del Regional Amateur con una alineación mixturada, para enfrentar a Cachorros, en la décima y última fecha del torneo.

Ezequiel Medrán, con la clasificación y el primer puesto de la zona 3 asegurado, tiene pensado realizar variantes en el equipo con respecto al once que goleó a Olimpia (7-0).

Si bien el técnico cuervo no confirmó cuántas modificaciones implementará, es muy factible que Eduardo Buruchaga y Osvaldo Young, quienes cumplieron sus respectivas sanciones, regresen a la titularidad con la idea de que no pierdan ritmo futbolístico. Otro que quedó a disposición es Francisco Ortega, tras purgar una fecha de suspensión por expulsión. Medrán no tiene nada definido, en el transcurso de la semana irá delineando el once para enfrentar al tricolor.