Los centros de diálisis caen en una crisis financiera

A los titulares de los 11 centros de diálisis privados que existen en la provincia (siete están en la capital salteña) cada vez se les hace más cuesta arriba mantener el vital servicio que brindan a sus pacientes. Es que mientras no paran de subir los precios de los insumos, del mantenimiento de maquinarias, de las tarifas de servicios, de los impuestos y salarios, el monto que reciben desde el Estado por las prestaciones que realizan está congelado y fue largamente superado por la inflación.

El sábado pasado, desde la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) organizaron una reunión informativa para sus pacientes en la que les describieron la dramática situación económica que atraviesan por la falta de una actualización en los valores que reciben del Instituto Provincial de Salud, del Ministerio de Salud de la Provincia y del programa Incluir Salud (ex Profe), que depende de Nación.

El titular de Cepridiasa, Rodolfo Sabio, explicó a El Tribuno que durante el año pasado solo se aumentó alrededor de un 30% el monto que se paga por cada prestación.

"Quedamos un 20% por debajo de lo que fue la inflación de precios del año pasado, sin contar que muchos insumos que utilizamos se venden en dólares, que subió más de un 100% en 2018", dijo el representante de los centros médicos.

Señaló que para esta semana tiene prevista una reunión con el ministro de Salud, Roque Mascarello, en la que insistirá para que, al menos, se equipare el pago por los servicios de diálisis con la inflación del año anterior.

Por cada sesión de diálisis, la obra social provincial, el Ministerio de Salud, que cubre a los pacientes sin obra social, e Incluir Salud paga $3.000, lejos de los $3.900 que se establecieron como referencia a nivel nacional.

Si se hace lugar al pedido de las clínicas locales, las prestaciones se irían a $3.600, que es lo que ya abonan algunas obras sociales sindicales.

Según aseguró Sabio, el 65% de los pacientes que se dializan están amparados por alguna de las tres coberturas estatales.

Acorralados

Los centros de diálisis atraviesan la crisis financiera atrapados entre la espada y la pared. No pueden dejar de brindar sus servicios en cantidad ni en calidad, a riesgo de denuncias por abandono de persona, y por el otro lado no reciben soluciones de parte de los gobiernos provincial y nacional, a cargo del ex Profe, para sostener los tratamientos.

A la vez, los costos para mantener el equipamiento que se utiliza para la purificación de sangre se volvieron prácticamente inaccesibles.

"La mayoría de las máquinas que tenemos son viejas, porque están a precio dólar y es imposible renovarlas como aconsejan entre los tres y cinco años de uso", advirtió el presidente de Cepridiasa, Rodolfo Sabio.

Alrededor de 950 personas se dializan en Salta

En la provincia, alrededor de 950 personas, la cantidad fluctúa poco y es una constante en los últimos años, dependen de una máquina de diálisis para sobrevivir. Son pacientes que padecen enfermedad renal crónica y llegaron a ese punto, de necesitar periódicamente purificar artificialmente la sangre, tras padecer, en la mayoría de los casos, diabetes, hipertensión y obesidad.

De acuerdo a datos del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucai) en 2018 hubo 194 pacientes salteños con enfermedad renal crónica registrados en lista de espera para un trasplante de riñón.

Si bien la insuficiencia renal afecta a personas de todas las clases y edades, se manifiesta con mucha mayor prevalencia en personas jóvenes y de clases sociales con necesidades básicas insatisfechas.

En el grupo de los pacientes mayores a 40 años, los diagnósticos de diabetes e hipertensión arterial son los que más se observan. Entre los pacientes más jóvenes, en tanto, se presentan otras causas como la poliquistosis y las infecciones urinarias complicadas.