Real Madrid puso en marcha la “Operación Mbappé”

Real Madrid sigue adelante con su plan de “refundación”, tras la pésima campaña que llevó a cabo, ya que casi no tiene chances de festejar ningún título.

Y luego de convencer a Zinedine Zidane de dirigir al equipo, el presidente Florentino Pérez aceleró las gestiones para reforzar al plantel y ya se aseguró la contratación del marcador central brasileño del Porto Militao.

Pero el principal anhelo es Kylian Mbappé, la joven estrella francesa del Paris Saint Germain. Según develó en las últimas horas la revista France Football (la encargada de otorgar el Balón de Oro), el conjunto español está dispuesto a desembolsar 280 millones de euros (US$ 317 millones) para hacerse con los servicios del jugador de 20 años, quien llegó del Mónaco a mediados del 2017 por 180 millones de euros.

En las últimas horas, según el programa Chiringuito, Real Madrid dio los primeros pasos para llevar adelante la denominada “Operación Mbappé”. El que cumplirá un factor fundamental en esta novela será su compatriota Zinedine Zidane, quien lo llamó para convencerlo.

Dos futbolistas ingresarían en la negociación con la intención de abaratar los costos: James Rodríguez e Isco. El colombiano no continuaría en Bayern Munich y su pase pertenece al Real, pero no será tenido en cuenta por Zidane.