Mónica Sacchi: “La mediación educativa surge como una necesidad de dar respuestas a los conflictos en las instituciones”

Mónica Sacchi, socióloga de formación y mediadora, también es docente e investigadora de la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

En diálogo con El Tribuno detalló el objetivo de la carrera Especialización en Mediación Educativa.

Al ser consultada al respecto Sacchi resaltó que “la carrera surge como una necesidad muy fuerte para poder dar respuestas, sobre todo, al personal que trabaja en instituciones educativas de cualquier nivel, desde jardín de infantes hasta la universidad y terciarios, por el tema de la conflictividad que se da en la sociedad en general y que repercute en las instituciones educativas como caja de resonancia, y la complejidad que significa poder afrontar estas situaciones de conflicto y en la importancia que tiene formar cultura de paz”.

Agregó: “Está muy naturalizado este paradigma, en el cual para resolver los conflictos hay que hacerlo de forma violenta, con la ley del más fuerte. Por eso hay que tratar de desaprender esta forma de proceder y qué mejor que los referentes de instituciones educativas para que transmitan mediante su accionar su forma de abordar los conflictos que se pueden dar dentro del aula o en las propias instituciones poder abordarlos constructivamente”.

Sacchi señaló que “hay muchos hechos de violencia en las instituciones educativas y también hay mucha necesidad de los profesores, supervisores, directores y de los referentes de las instituciones de contar con herramientas para poder abordar estas situaciones de conflicto, el tema está en cómo lo abordamos”.

“Esta especialización busca que sea un espacio de formación teórica y práctica, es decir nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder cambiar nuestra forma de proceder”.

Sacchi aclaró que se trata una carrera de posgrado y, por lo tanto, se requiere tener un título de grado, o sea que no está abierta al público en general; entonces, “como cualquier carrera de posgrado, la normativa de la Universidad es que solo pueden acceder personas que tengan un título de grado”.

Aclaró que “no está cerrado solo a gente que trabaja en instituciones educativas, de hecho cuando empezamos hemos tenido abogados, psicólogos, pero la mayoría vinculados al ámbito educativo, pero eso no quiere decir que no está abierta a otras profesiones”.

Con respecto a la difusión de la carrera señaló: “Nosotros terminamos la formación, que dura una año, con una práctica institucionalizada que se procura que sea en los ámbitos donde la gente trabaja; entonces, a partir de esa práctica se hace un diagnóstico en alguna situación que se quiera promover como cultura de paz o de alguna situación que pueda ser problemática; finalmente, el estudiante del posgrado hace una propuesta de intervención, que no es obligación que la realice, pero desde algún lugar ya está pensando en algún tipo de intervención que le permita mejorar la situación en la institución donde esa persona trabaja, entonces hay una especie de devolución donde hacemos hincapié en que no sea solamente una formación teórica sino también práctica, para que el que hace esta carrera tenga el cambio de perspectiva teórica, pero que también tenga instrumentos para poder realizar algunos cambios”.

Sacchi convocó a los profesionales del área de educación a que se sumen a esta propuesta interesante que les va a ser muy útil en lo profesional y particularmente en su desempeño en las instituciones donde ellos trabajan.

En cuanto a la modalidad de cursado señaló que es presencial, que consiste en un encuentro mensual los días jueves (tarde), viernes (mañana y tarde) y sábados (mañana). En tanto, el inicio de clases será a partir del primer cuatrimestre de este año. Los aranceles son: inscripción: $100 (cien pesos); matrícula:$1.100(mil cien pesos); 11 cuotas de $1.550 (mil quinientos cincuenta pesos).

En tanto para los egresados recientes de la Facultad de Humanidades cuentan con un descuento del 40% sobre el valor de la cuota.