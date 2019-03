La condena a Reynoso allanó el camino para otra batalla judicial

El controvertido fallo que condenó a 13 años de prisión al exjuez federal de Orán, Juan Raúl Reynoso, dejó allanado el camino para la disputa de otras batallas en el campo judicial, las que pueden ser más extensas aún que el mismo juicio que concluyó el lunes y que tuvo una duración de 18 meses. El abogado de 59 años llegó a este proceso acusado de liderar una asociación ilícita para favorecer, a cambio de dinero y/o dádivas, a personas acusadas de narcotráfico.

Luego de que el 24 de mayo próximo se conozcan los fundamentos de las penas que el Tribunal Oral Federal de Salta aplicó a Reynoso y a los abogados María Elena Esper (10 años y 6 meses) y Ramón Antonio Valor (4 años), la contienda se dirimirá en un terreno neutral, lejos de Salta. Tanto el fiscal general Carlos Martín Amad, como el abogado Federico Magno, codefensor de Reynoso, manifestaron su total disconformidad con el veredicto de los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. Ambos anunciaron ayer que apelarán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal con sede en Buenos Aires. Seguramente, lo propio harán los patrocinantes de los abogados Esper y Valor.

Lo que se prevé es que cualquiera sea el dictamen del citado tribunal de alzada, el "caso Reynoso" terminará, indefectiblemente, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por la lentitud propia de nuestro sistema judicial es probable que este proceso recién tenga sentencia definitiva dentro de tres o cuatro años. Si esto es así, seguramente, para ese tiempo Reynoso ya estará gozando de los beneficios de salidas transitorias o de libertad vigilada.

"Estoy parcialmente conforme con el fallo. Pero estoy en total disconformidad no solo con el monto de la pena dictada contra este señor, sino con las absoluciones por el beneficio de la duda en favor de los otros imputados y de que se haya descartado la figura de la asociación ilícita", expresó a El Tribuno el fiscal Amad. Convencido de lo que planteó durante los alegatos, el funcionario adelantó que recurrirá la sentencia cuando lea los fundamentos. Amad había solicitado 25 años de prisión para Reynoso; 20 años para Esper; 18 años para los abogados René Alberto Gómez y Arsenio Eladio Gaona (prófugo); 14 años para Valor y el empleado del juzgado federal de Orán , Miguel Ángel Saavedra; 10 años para otro empleado, César Julio Aparicio y 2 años para una hermana de este último, Candelaria Aparicio.

"Dije y lo sostengo con más fuerza que esta era un asociación ilícita comandada por Reynoso en la que cada uno de los imputados cumplió un rol para consumar los delitos por los que fueron imputados", señaló el fiscal. Dijo que durante el juicio se probaron las tres figuras penales por las que llegaron al debate: asociación ilícita, prevaricato y concusión. El Tribunal de Juicio descartó la primera y condenó a Reynoso por las dos últimas. Es decir que dio por hecho que el exjuez norteño dictó resoluciones contrarias a derecho y que percibió coimas.

El fiscal Amad también cuestionó la absolución por el beneficio de la duda que se dictó en favor del abogado Gómez. "Me llama la atención que los jueces hayan declarado la nulidad del testimonio de la expareja de este acusado, quien dio detalles contundentes acerca de la entrega de un finca como parte de un narco para que lo favorecieran con una resolución", apuntó. En los mismos términos se refirió respecto a Saavedra, el sumariante del Juzgado Federal Orán, a quien se lo sindicó como la persona que redactaba los sumarios que les encomendaba Reynoso para favorecer a los narcos.

Amad sostuvo que "va a ser interesante leer los fundamentos de los dos jueces que se pronunciaron en contra de la asociación ilícita y sobre qué base se dictaron las cuatro absoluciones".

Federico Magno, el codefensor de Reynoso, también fustigó el fallo al señalar que "se trata de un veredicto tirado de los pelos", al tiempo que adelantó que acudirán en casación. "Lo que más nos sorprendió fue la rapidez con que el tribunal dictó la sentencia", dijo el letrado. Y remarcó: "Luego de un proceso tan largo, con tantos acusados y con semejante imputación, no entendemos cómo los jueces se tomaron una hora para dar a conocer el veredicto". A juicio de Magno "es evidente que ya tenían todo cocinado". Dijo que "todos pensábamos que se iban a tomar dos o tres días para dar a conocer el fallo, pero lo hicieron en tiempo récord". El penalista interpretó que "se trata de fallo forzado" en todo sentido. "Resulta que al doctor Valor lo condenan a cuatro años por un solo hecho, a la doctora Esper le dan diez años por cinco hechos y al doctor Reynoso, trece años por nueve hechos", señaló. El defensor apuntó que "es evidente que no hay relación entre el monto de las penas y no sabemos con qué fundamentos lo hicieron".

El letrado se refirió, además, a las absoluciones que se dictaron en favor de Reynoso por la venta de finca Mollinedo y la entrega de una camioneta para favorecer, supuestamente, la libertad de dos narcos. "Para la fiscalía estas eran las causas más comprometedoras, pero el tribunal consideró que no había pruebas. Sin embargo, en las de menor cuantía, los jueces le atribuyeron responsabilidad y por eso decimos que el fallo es arbitrario", expresó Magno.

El defensor del exjuez de Orán señaló que "en todo momento hemos confiado en este tribunal y por eso lamentamos el veredicto que dictó".

Todos contra Gaona

El tribunal no se pronunció respecto de los cargos que pesan contra el abogado Gaona, excuñado de Reynoso, quien se fugó en febrero. Tanto los imputados como los defensores le atribuyen al letrado oranense gran responsabilidad en el fallo ya que sospechan que su evasión influyó para que los jueces determinaran las condenas de marras. "Lo que hizo fue muy perjudicial, porque al fugarse dejó expuestos a todos", se quejó el abogado Magno. Como prueba de ese malestar hasta el abogado Miguel Fernández renunció a la defensa de Gaona y se comentó que a este no le pagó los honorarios. Para el fiscal Amad, el prófugo fue uno de los abogados que cobraba coimas para Reynoso y por ello le pidió 18 años de prisión. Por los cargos que le imputan, en caso de que lo detengan, deberá ser sometido a un nuevo juicio con otro tribunal.