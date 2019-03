Pasaron a disponibilidad al director y a agentes de la cárcel

Tras el escándalo por una denuncia de acoso sexual contra el director del penal, la cúpula y agentes de la Unidad Carcelaria 2 de Metán fueron pasados ayer a disponibilidad por otro hecho, que investigó el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán Sebastián Fucho, ante un habeas corpus presentado por el padre de un interno.

Según se informó ayer oficialmente, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, dio instrucciones a la Dirección del Servicio Penitenciario para que separe al personal que pudiera estar involucrado con el hecho.

López Arias puso al organismo provincial a disposición de la Justicia y dio instrucciones para que una comisión de la Secretaría de Derechos Humanos intervenga y colabore con la investigación de acuerdo a las disposiciones del magistrado que lleva adelante la causa.

El habeas corpus

El habeas corpus fue presentado ante Fucho por Héctor René Pereyra, en representación de su hijo, Claudio Pereyra, quien se encuentra alojado en la cárcel de Metán.

El hombre dijo que fue a visitarlo en el penal el pasado 2 de marzo y que Claudio se encontraba muy mal de salud.

En la presentación judicial dijo que su hijo tenía la mano izquierda enyesada y que le contó que personal penitenciario lo había golpeado en forma salvaje, por todo el cuerpo. Que luego lo llevaron al hospital del Carmen donde lo enyesaron y que posteriormente lo llevaron a la celda de castigo llamada "chancho", donde sólo hay un colchón tirado en el piso.

Por lo que Héctor Pereyra solicitó que cesen con urgencia las condiciones actuales de detención de su hijo.

Luego de una investigación, el juez Fucho resolvió hacer lugar al habeas corpus. Ordenó que el interno sea reintegrado al pabellón E y a las tareas que venía desarrollando en la cocina de la cárcel metanense. También dispuso que trasladen en forma inmediata a Claudio Pereyra al hospital para que sea revisado por especialistas, como un oculista, un traumatólogo y un neurólogo.

El magistrado también dispuso que se comunique al director general del Servicio Penitenciario, la conducta desarrollada por el personal de la cárcel de Metán en el caso, por surgir, a prima facie, responsabilidad administrativa y penal. Además ordenó correr vista al fiscal penal en turno.

Fucho apuntó contra Ocampo

En la resolución del habeas corpus, Fucho dijo: "Párrafo aparte merece la conducta omisiva llevada a cabo por el director de la Unidad Carcelaria 2, Héctor Omar Ocampo, ya que cuando se le otorgó el plazo de dos horas para contestar el informe circunstanciado de lo plasmado en el recurso de habeas corpus, violó expresamente ese plazo, agravando aún más la situación del amparista y mostrando un total desinterés en el cumplimiento de una orden judicial".

El director del penal metanense, Héctor Omar Ocampo.

La denuncia por acoso sexual

Por otra parte, una guardiacárcel denunció en el Servicio de Asistencia a la Víctima y Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal, de Salta capital, que el director de la Unidad Carcelaria 2 de Metán, le pidió favores sexuales para cambiarla de sector en este penal del sur provincial.

Se trata de la sargento Silvana Beatriz Moreno, de 41 años, quien en la presentación dijo que fue víctima de violencia de género por parte de su superior, el director del penal metanense, Héctor Omar Ocampo.

Aclaró que el denunciado se incorporó en la dirección del penal en enero de este año y que entonces le pidió verbalmente el cambio de sector. Dijo que Ocampo le contestó que se tomaría licencia y cuando regresara haría los movimientos.

En la denuncia, Moreno, relató que el director había regresado de licencia y que el lunes 11 de este mes, a las 12.40 llevó el libro para que Ocampo reciba las novedades del sector de Comunicaciones y Monitoreo, en el que se desempeñaba.

“En ese momento yo le pasé las novedades y el director firmó el libro. Me preguntó cómo estaba y yo le respondí que mal porque me sentía agotada, que la vista no me daba porque siempre hago servicio de guardia”, relató la sargento en la denuncia.

“El director me preguntó con quién vivía y yo le dije que con mi hija. Entonces me dijo si me podía visitar, lo que yo no entendí”, señaló Moreno.

En la presentación ante el Ministerio Público, aseguró que Ocampo le dijo textualmente: “Mirá, el viernes te vi caminar por la vereda de la Unidad, yo iba detrás de ti y no me animé a hablarte. Aquí todo tiene precio. ¿Vos querés un cambio de sector?, yo también quiero un montón de cosas. Qué te parece si la pasamos bien, yo no conozco Metán, organizalo vos, buscá un lugar, lo pasemos lindo. Vos ya sabés, que no haya gente conocida, que no nos vean y allí podemos hablar del cambio”.

Luego, en la denuncia formal, aseguró que Ocampo se miró sus partes íntimas y le dijo: “Mirá cómo se me pone cuando te veo a vos; vos me gustás ¿Cuál es el problema?, yo soy hombre y vos sos mujer”.

Esa denuncia puso los pelos de punta a los funcionarios provinciales de Gobierno y el Servicio Penitenciario, pero el habeas corpus tramitado por Fucho fue sin dudas la gota que rebalsó el vaso y motivó la salida del cargo de Ocampo.