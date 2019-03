El Rey de España elogió a "José Luis Borges" y estallaron los memes

Con discursos a cargo del Rey de España, Felipe VI, y el presidente, Mauricio Macri, comenzó el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se desarrolla en Córdoba hasta el próximo sábado.

Al gran evento de nuestro idioma asisten más de 200 escritores, académicos y lingüistas de 32 países; sin embargo, lo primero que llamó la atención fue una serie de furcios durante el discurso de presentación.

El monarca citó a uno de los grandes referentes de la literatura argentina, pero no estuvo muy atinado: "Vuestro José Luis Borges dejó escrito que el idioma no es sólo un instrumento de comunicación sino una tradición y un destino".

Por supuesto, como siempre sucede en estos casos, las redes no tardaron en explotar:



El Rey de España llegó en un avión que no entraba, casi choca el avión del Cat y llamó a Borges “José Luis Borges” y habló de inclusivo sin referirse al “inclusivo”. Se me dificulta no amarlo un poco ♥️🌹😘