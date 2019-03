El Consejo Federal dilata el fallo

Todos se encaminaba ayer, en el Consejo Federal, hacia la organización de un triangular entre Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana y San Martín de Formosa, para definir los dos clubes que descenderán al torneo Regional Federal Amateur de la próxima temporada. Pero, en las últimas horas, cuando el presidente del club antoniano, Gustavo Klix, y su apoderado fueron a retirar la confirmación oficial se dieron con la novedad del ingreso de un nuevo petitorio de Deportivo Roca de Río Negro, por lo que se concertó para hoy una nueva reunión entre los integrantes del Tribunal de Disciplina en la que se resolverá si se sigue con la decisión de jugar un triangular o bien se deja que el club rionegrino tome parte e intervenga en un cuadrangular para salvar la categoría.

Deportivo Roca recurrió a presentar los descargos por los hechos en lo que se vio involucrado, bajo la protesta que efectuó para sumar los puntos que jugó frente a Ferro de General Pico, La Pampa, y con Independiente de Neuquén. El cuerpo disciplinario del Consejo Federal dio lugar el partido que los rionegrinos jugaron contra Ferro, no así a los enfrentamientos que Roca disputó con Independiente de Neuquén, en la zona A, de la reválida.

Con este primer fallo, Deportivo Roca, en la tabla general de descenso, no pudo superar los 24 puntos y quedó a uno de Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro y San Martín de Formosa, con el descenso de categoría consumado. Y se daba por hecho que sus aspiraciones de seguir en la Federal A o en el último de los casos ingresar a la serie de los desempates le dejaba sin posibilidades.

Desde que se jugaron los partidos válidos por la última fecha de esta fase del Federal A, tras los resultados que se produjeron en el clásico salteño, donde Juventud Antoniana le ganó a Gimnasia y Tiro por 2 a 0 y que forzó a un desempate y San Martín de Formosa le ganó a Crucero del Norte por 2 a 1, ambos partidos correspondiente a la última fecha de zona D de la reválida del torneo Federal A, quedaba armado el triangular, pero aparecieron las idas y vueltas de Deportivo Roca, que ahora está en manos del Consejo Federal para resolver si el equipo del sur del país se suma a un cuadrangular.

Una situación que no hace otra cosa que prolongar la incertidumbre.

El presidente de Juventud, Gustavo Klix, se mostró cauto en cuanto a un decisión final del tema. “Hay que esperar el fallo oficial que se retraso por la presentación que hicieron los dirigentes de Deportivo Roca. Tenemos entendido que hubo una votación y que ganó 2 a 1 la postura de que Roca descendía, pero hicieron llegar un nuevo petitorio”, declaro Klix.