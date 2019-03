VIDEO: Sacó un pescado del río, pero detrás venía un enorme cocodrilo que lo persiguió

Un pescador en Australia vivió un momento de terror. Estaba en sus labores de pesca cuando su caña se tensó. Sí, había atrapado a un pez, pero detrás venía una sorpresa: un enorme cocodrilo hambriento. El momento quedó grabado y no tardó en viralizarse. En el video se ve cuando el hombre está con su caña en el río, siente la tensión y jala. Pero cuando saca al pez aparece detrás el cocodrilo y se lo arrebata.

Frente a la sorpresa de quienes estaban en el lugar y presenciaron atónitos el momento, la persecución del enorme del reptil duró pocos segundos. El pescador no pudo hacer nada. “Corre, corre, corre!”, le grita un amigo mientras huye. “Mantén la presión ... no! No! Es muy grande! Se lo está tragando”, lamentó otro de los hombres.