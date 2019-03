Lautaro Martínez, sin competencia en el Inter

Lautaro Martínez no podrá jugar los próximos 15 días para el Inter de Italia debido a que hoy se comprobó que sufre una contractura en el recto femoral, lesión que se le produjo cuando vistió la camiseta del seleccionado argentino, primero ante Venezuela y luego frente a Marruecos.

Martínez, nacido en Bahía Blanca hace 21 años y surgido de Racing Club, se reincorporó a las prácticas del Inter con el cuádriceps muy cargado, y los estudios que se le efectuaron determinaron que no era sólo una molestia, sino que se trataba de una contractura que le impedirá jugar por al menos 15 días, informó la prensa italiana.

El delantero fue titular en la reciente gira del seleccionado, primero en la derrota sufrida en Madrid ante Venezuela (3-1) y luego en el triunfo ante Marruecos (1-0) en Tánger.

El ex Racing jugó un total de 126 minutos, 70 ante Venezuela, en los que convirtió el gol y fue reemplazado por Darío Benedetto, y 56 contra Marruecos, al ser reemplazado por el cordobés Matías Suárez.