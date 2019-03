La Generación Dorada protagonista en el entretiempo de San Antonio

Luego de que se jugó la primera parte del partido entre los Spurs y Cavalliers, el entretiempo tuvo como protagonista a jugadores y amigos de Manu pertenecientes a la Generación Dorada.

Bajo la conducción de Adrián Paenza en el AT&T Center, Fabricio Oberto, Luis Scola, Alejandro Montecchia, Pablo Prigioni, Andrés Nocioni, Pepe Sánchez y Gabriel Fernández relataron distintas anécdotas que vivieron junto a Ginóbili, resaltando distintos rasgos del bahiense.

Oberto rememoró una visita que tuvo que hacer al cardiólogo. "Como yo sabía que no iba a preguntarle muchas cosas al médico sobre mi estado, pensé en alguien que pudiera hacerle buenas preguntas y salir de ahí con un buen diagnóstico. Por eso lo llevé a Manu, que después terminó hablando como media hora con el doctor", contó el cordobés.

Luis Scola: "Fuimos a una gala a beneficio de su fundación y se subastaba su camiseta del All Star. Yo quería colaborar con la causa, quería la camiseta, y empecé a pujar. Quedé mano a mano con otra persona y Manu de repente corta la subasta, el precio se había elevado y justo le había quedado a la otra persona. Manu, dos semanas después en la Selección, saca una copia de la camiseta que había usado en el segundo tiempo. Me quedo con esos recuerdos más allá de todo lo que pasamos adentro de la cancha".

Alejandro Montecchia: "La gente cree que con esas manos capaces de dar asistencias milimétricas y agarrar murciélagos, hacía todo pefecto. Cuando jugábamos en Italia juntos, yo iba a todos lados con un cortaplumas, un multiuso. Un día me lo pide en la casa, se lo presto y le digo 'cuidado que es muy filoso'. El tipo lo agarra y se corta el dedo. A los diez días me lo vuelve a pedir, estábamos en pleno viaje. Le repito que tenga cuidado pero se vuelve a cortar, sangrando en pleno viaje, un desastre. Al tiempo me lo volvió a pedir y no se lo di".

Pablo Prigioni: "Manu ha sido líder de muchas maneras. Previo a un torneo con la selección, en un entrenamiento, Delfino y Nocioni se tenían que pasar la pelota uno al otro, la pelota se fue lejos y se enojaron. Estábamos ahí y nadie decía nada, continuaba la pelea entre ellos dos, hasta que Manu se cansó y dijo 'esto se termina acá'. Se generó un silencio y los dos agacharon la cabeza. Eso generaba Manu como líder".

Andrés Nocioni: "La verdad es que a Manu lo quieren porque no lo conocen. Creo que en la habitación, Manu es un desordenado total que me hizo la vida imposible en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Si lo quieren es porque no estuvieron en la habitación con Manu Ginóbili", bromeó el Chapu.

Para finalizar, Paenza indicó que así como Napoli se volvió parte de Argentina por Maradona y Barcelona por Messi, ahora San Antonio también forma parte del país gracias a Manu.