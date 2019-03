Narcocriminalidad, con una marcha en la puerta

Familiares, amigos y militantes por la despenalización del uso del cannabis se manifestaron ayer a la mañana frente a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (Ufinar), ubicada en Balcarce 388, para protestar por la detención de Guadalupe Aguirre, una mujer que fue arrestada porque le encontraron 12 plantas de marihuana en el patio de su casa y fue liberada ayer a la tarde.

"Exigimos la inmediata liberación y sobreseimiento de nuestra compañera Guada. Además, repudiamos el accionar policial y judicial del Gobierno de la Provincia", dijo Mariela Coronel, de la Asociación de Autorregulación de Soberanía Medicinal.

"Nos estamos expresando en contra de todo tipo de violencia y, en este caso especial, de la policial. La trataron como a una narcotraficante y solo tenía unas plantas de marihuana y aceite de cannabis, que es para la madre", dijo una de las amigas que llegó al lugar con carteles para manifestarse.

Quebrada, dolida, con el rastro de insomnio aún en su cara estaba presente Miriam, la mamá de Guadalupe. Estuvo toda la mañana esperando la liberación de su hija, que hoy tiene 47 años.

"Yo no entiendo cómo pueden gastar los recursos de todos nosotros en un operativo como el que le hicieron a mi hija solo por tener 12 plantas de marihuana y mi aceite de cannabis", dijo Miriam llorando.

La mujer relató: "El miércoles a la noche me llamaron los vecinos de Guada porque vieron movimientos terribles en su casa. Las dos vivimos en diferentes casas, pero en la zona sur. Yo salí para verla automáticamente y cuando llego a la cuadra de su casa veo dos camionetas atravesadas cortando el tránsito. Eran blancas sin identificación. De pronto se bajaron uniformados con la cara totalmente tapada, con armas largas y me dijeron que me vaya porque había un operativo antidroga. Y yo me quería morir porque estaban adentro de la casa de mi hija, que vive sola. Me llevaron luego a verla y pude ver toda la violencia con la que la tenían; es indescriptible. Me dijeron que eran de Drogas Peligrosas, pero ellos son los peligrosos. Mi hija tiene 12 plantas de marihuana con las que me hace aceite para mis dolencias", concluyó Miriam.

"La causa está en manos del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, e interviene la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (Ufinar), con Gustavo Torres Rubelt. Todo lo que tenía era para consumo personal y el aceite era para su madre", dijo Fernando Ruarte, abogado de la familia.

El letrado logró la liberación de Guadalupe en la tarde de ayer gracias a medidas sustitutivas y una caución personal.

El defensor planteó que evidentemente las plantas no tenían un destino comercial.