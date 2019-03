VIDEO Lionel Messi rompió el silencio y habló del Mundial de Rusia: “Mi hijo me pregunta por qué no me quieren en Argentina"

El 10 explicó cómo se sintió tras la dura eliminación ante Francia: “Quiero ganar algo con la Selección Argentina; si no, me quedaría en mi casa. Mi hijo de seis años me pregunta por qué no me quieren en Argentina”, expresó entre otras cosas el mejor jugador del Mundo.