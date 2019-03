Boca clasificó a la Libertadores 2020

Boca logró aprovechar al máximo las ocasiones que tuvo a su favor y derrotó anoche a Banfield por 2 a 0 en un encuentro disputado en el estadio La Bombonera por la vigésimosexta fecha de la Superliga, y de esta manera se clasificó a la Copa Libertadores 2020.

Los goles del equipo xeneize fueron obra de Ramón “Wanchope” Abila, a los 18 minutos del primer tiempo, y Cristian Pavón, a los 12 del complemento.

Con este resultado Boca se clasificó a la fase de grupo, directamente, de la Copa Libertadores 2020 y además el entrenador Gustavo Alfaro superó a Carlos Bianchi y César Menotti, como los mejores técnicos que mejores arranques que tuvieron al llegar a la entidad de la Ribera.

El partido fue netamente favorable al equipo de Alfaro, en gran medida por la estrategia planteada, cediéndole en muchos pasajes del encuentro el balón a Banfield, un conjunto plagado de juveniles que plantean un estilo que aún no da resultados, más allá de una buena predisposición.

En una jugada en la que Abila estaba visiblemente adelantado, ‘Wanchope‘ capturó un pase de Pavón para definir ante la resistencia de Cambese.

Con la ventaja a su favor Banfield insinuó algún tipo de reacción, la cual no logró ser efectiva, en gran medida porque Boca se planteó muy bien, Marcone manejó el mediocampo y la velocidad de Pavón siempre fue un arma de riesgo.

Para el complemento todo quedó definido casi de entrada, luego que tras un quite de Izquierdoz, Boca manejó el balón con Abila, Tevez y Pavón, quien tras dejar a un rival en el camino definir cruzado junto al palo derecho de Cambese.

Todo fue cuesta arriba para el taladro, y Boca casi marca el tercero cuando Civelli sacó en la línea una buena definición de Pavón.

Regulando las fuerzas y los esfuerzos, pensando en el partido del martes ante Atlético Paranaense por la Copa Libertadores, Boca le cedió el balón a Banfield, que se complicó solo muchas veces y tuvo una ocasión cuando Mas sacó casi en la línea y toque de Civelli desde el piso.