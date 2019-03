El loteo de Méndez nunca fue habilitado

Después de nueve años de permisivas indefiniciones, un informe oficial del municipio capitalino dejó aclarado que las parcelas de los barrios privados San Benjamín y Santa Florencia (hoy loteo BM) se vendieron sin ninguna habilitación.

En una nota incorporada al expediente judicial de la sucesión de Benjamín Méndez, la Subsecretaría de Planificación y Control Urbano, a cargo de María Eugenia Angulo, afirmó que "en ningún momento" la Municipalidad autorizó la urbanización en la que el ingeniero Méndez demarcó 2.530 lotes, de 250 metros cuadrados, en la matrícula 150.294 de Finca Valdivia.

El organismo aclaró que ese loteo ni siquiera cuenta con un estudio de impacto ambiental y social aprobado ni con el correspondiente certificado de aptitud (CAAM) que se incluye entre las condiciones ineludibles para la aprobación de los planos y la subdivisión catastral de los terrenos.

Otra exigencia básica es el certificado de no inundabilidad, que tampoco aprobó la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, según confirmó El Tribuno con distintas fuentes.

En el informe que emitió el organismo municipal competente se remarcó que el loteo proyectado en la matrícula 150.294 del departamento Capital "carece de visado municipal definitivo, dado que a pesar de las múltiples notificaciones oportunamente efectuadas, requiriendo al propietario la presentación de la documentación técnica exigible para el caso, el mismo se negó recurrentemente a cumplirlas".

La Subsecretaría de Planificación y Control Urbano reseñó que entre 2009 y 2010 se labraron actas de infracción por "iniciar la urbanización sin proyectos de infraestructura aprobados", por "vender parcelas de un loteo no habilitado", por "publicar en medios de comunicación avisos de un loteo no autorizado" y por "incumplir con las reiteradas intimaciones en los plazos fijados". Esas actuaciones no registraron movimientos ni tramitaciones de orden técnico desde el 13 de octubre de 2010.

El expediente principal se encuentra en el Concejo Deliberante desde el 4 de junio de 2015, según el registro de pases del Ejecutivo municipal.