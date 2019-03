Mitre ganó en casa y logró encaminar su rumbo

¡Cumplió! Atlético Mitre hizo lo que debía y poco importa de qué manera logró cumplir su objetivo, necesitaba ganar para seguir con vida y así lo hizo. El ciclón del San Bernardo, en un espectáculo muy pobre, se quedó con la victoria frente a Cachorros -prácticamente eliminado- por 1 a 0, por la sexta fecha de la zona 3 del Regional Amateur.

Cuánto alivio, cuánta tranquilidad para retomar la confianza obtuvo Mitre en su segunda victoria en torneo. Justamente el equipo que ahora conduce Sergio Albornoz, quien reemplazó a Gustavo Módica, repitió lo del debut y se impuso por segunda vez frente al tricolor, un dato muy particular porque son los únicos seis puntos que sumó en el certamen.

No hay mucho para destacar de lo que fue el partido, las reiteradas imprecisiones y falta de ideas demostraron por qué ambos equipos ocupan los últimos lugares de la zona.

El trámite fue muy parejo, no hubo una supremacía notoria, el nivel futbolístico que exhibieron fue muy pobre.

Cachorros arrancó intentando dominar las acciones, pero sin demasiada claridad en los últimos metros. La más clara que generó fue a los 9 minutos; Federico Ambrogi quedó frente a Cristian Siares, intentó definir cruzado pero el “uno” del ciclón respondió a la exigencia.

Mitre estuvo perdido, no encontró los caminos para generar peligro.

El complemento fue prácticamente lo mismo, pero quedó la sensación de que si Mitre se animaba un poco más podría haber marcado antes.

Cuando todo parecía que terminaría en cero, a poco del final el reciente ingresado en el ciclón Santiago Giménez, habilitado por Matías Zolorza, definió como pidiendo permiso y marcó el agónico gol que le dio la victoria al ciclón

Mitre cumplió, ganó y sueña con la clasificación.

MITRE 1 CACHORROS 0

C. Siares (6) P. Ramos (5)

P. Ferranti (5) L. Fabián (5)

L. Velázquez (5) A. Carabajal (5)

L. Corimayo (5) M. Sánchez (5)

F. Aguilar (5) M. Delgado (5)

D. Carabajal (5) W. Flores (5)

M. Zolorza (5) C. Churquina (5)

L. Ramírez (5) F. Andrada (5)

G. Barrionuevo (4) M.Andrada (5)

G. Yapura (5) L. Cruz (4)

G. Verdugo (5) F. Ambrogi (5)

DT: S. Albornoz DT: O. Mendía

Gol, ST: 35’ Santiago Giménez (M). Cambios, ST; 9’ M. Botelli por M. Delgado (C), 19’ M. González por F. Ambrogi (C) y J. López por F. Aguilar (M), 31’ S. Giménez por G. Verdugo (M), 32’ N. Arteaga por L. Cruz (C), 38’ A. Jacquet por M. Zolorza (M).

Jornada: 6° fecha - Zona 3

Estadio: Pascual Soler

Árbitro: Gustavo Gómez (5)