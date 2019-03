Cero en el clásico gonzaleño

Deportivo YPF y Barrio Obrero se sacaron un cero en el clásico de Joaquín V. González, al igualar sin goles en la sexta fecha de la zona 4, que quedó al rojo vivo.

Los petroleros no lograron mejorar su ubicación en las posiciones, pero sí mantuvieron la diferencia de tres puntos con los líderes (Progreso y El Galpón).

El clásico contó con un buen marco de público, que le dio un gran colorido a las tribunas.

Los dirigidos por Alexis Sánchez no pudieron romper la paridad, sobre todo teniendo en cuenta que en la primera fecha también igualaron, pero 2 a 2.

YPF no logró los resultados que esperaba, pero tampoco salió perjudicado porque mantiene intactas las chances de adueñarse de la cima.

Diferentes es para Barrio Obrero, porque dejó pasar la oportunidad de convertirse en el nuevo líder de la zona, algo que solo la victoria -que no logró obtener- le podría haber dado.

Como el resultado lo marca, el partido fue muy parejo, se metió y luchó mucho, pero no alcanzó.



Las posiciones:

REGIÓN NORTE

ZONA 1

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Cuyaya 6 4 1 1 13

La Viña 6 4 1 1 13

Monterrico 6 4 0 2 12

Santa Clara 6 2 1 3 7

Racing (LQ) 6 2 0 4 6

Inter 6 0 1 5 1

Los resultados:

Racing (LQ) 3 - Sta. Clara 6

La Viña 2 - Cuyaya 0

Monterrico 3 - Inter 0

La que viene (7ª fecha)

Sta. Clara vs. Inter

Monterrico vs. Cuyaya

Racing vs. La Viña

ZONA 2

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Talleres (P) 4 3 1 0 10

San Pedro 5 3 1 1 10

San Fco. 4 3 1 0 10

Tiro y G. 5 1 1 3 4

Mitre (C) 5 0 0 5 0

Los resultados:

San Fco. 4 - Mitre 0

Tiro y G. 0 - San Pedro 3

La que viene (7ª fecha)

Mitre vs. Tiro y G.

Talleres vs. San Fco.

Libre: San Pedro

ZONA 3

Equipos PJ PG PE PP Pts.

C. Norte 6 4 1 1 13

S. Antonio 6 3 3 0 10

Peñarol 6 2 2 2 8

Olimpia 6 2 2 2 8

Mitre 6 2 0 4 6

Cachorros 6 0 1 5 1

Los resultados:

C. Norte 3 - Peñarol 1

S. Antonio 3 - Olimpia 3

Mitre 1 - Cachorros 0

La que viene (7ª Fecha)

Peñarol vs. Olimpia

Cachorros vs. S. Antonio

C. Norte vs. Mitre

ZONA 4

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Progreso 6 3 1 2 10

El Galpón 6 3 1 2 10

Bº Obrero 6 2 3 1 9

Dep. YPF 6 2 2 2 8

La Merced 6 2 1 3 7

N. Rosarino 6 1 2 3 5

Los resultados:

Progreso 0 - Normal R. 1

Y.P.F. 0 - Bº Obrero 0

El Galpón 2 - La Merced 1

La que viene (7ª fecha)

Normal R. vs. El Galpón

Bº Obrero vs. La Merced

Progreso vs. YPF



ZONA 5

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Tabacal 5 4 0 1 12

River (E) 5 3 0 2 9

Independ. 5 2 1 2 7

Guaraní 4 1 1 2 4

R. Manero 5 1 0 4 3

Los resultados:

Tabacal 4 - Manero 0

River (E) 5 - Indep. 1

Libre: Guaraní

La que viene (7ª fecha)

Manero vs. River (E)

Guaraní vs. Tabacal

Libre: Independiente