A 10 años de su muerte, homenajearon a Raúl Alfonsín

Al cumplirse diez años de su fallecimiento, familiares, dirigentes y militantes de la UCR homenajearon hoy al ex presidente Raúl Alfonsín en el cementerio de La Recoleta.

El ex diputado nacional e hijo del ex mandatario Ricardo Alfonsín encabezó el encuentro, que se desarrolló bajo la consigna ‘Una flor para Raúl‘.

El encuentro para rendir tributo al primer presidente tras la restauración democrática comenzó pasadas las 11:00 en el cementerio porteño y allí se reunieron diputados nacionales y dirigentes del radicalismo, además de simpatizantes y militantes.

Entre los participantes estuvieron la diputada nacional Carla Carrizo, el presidente de la UCR porteña, Guillermo de Maya, y el titular del Instituto Moisés Lebensohn, Hernán Rossi, que dejaron una flor en el panteón donde descansan los restos de Alfonsín.

El legislador nacional por La Rioja Héctor Olivares también asistió al homenaje y resaltó: ‘Hoy más que nunca los radicales seguimos comprometidos con su lucha El derecho a la inclusión‘.

Los homenajes no se restringieron a la UCR institucional sino que también se extendieron a otros espacios políticos que reivindican su legado histórico.

Por ejemplo, el PJ bonaerense, con la presencia de su titular e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, realizó un acto en Chascomús para evocar su figura.

Asistieron al evento los intendentes Javier Gastón (Chascomús), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Juan Pablo de Jesús (Partido de La Costa), José Luis Horna (interino de Roque Peréz) y Manuel Paz (General Paz).

También estuvieron el diputado nacional de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau y el legislador porteño de la misma fuerza política Leandro Santoro: ambos se inscriben dentro de la línea alfonsinista del radicalismo, y desde hace un tiempo militan en el kirchnerismo.

En Twitter, abundaron los mensajes de homenaje a Alfonsín, como por ejemplo el del diputado nacional por Córdoba de la UCR Diego Mestre.

‘Pocos hombres han marcado tanto a la República como el Dr.

Alfonsín. Su legado en la historia democrática Argentina será eterno. A 10 años de una pérdida irremplazable, el mejor homenaje sin duda será imitarlo‘. .

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández destacó que tuvo ‘el honor de trabajar en su gobierno‘, y calificó a Alfonsín como ‘un hombre imprescindible para que podamos vivir en democracia‘.

También la senadora Cristina Kirchner se sumó a los homanajes con un mensaje en Twitter, en el que definió al líder radical como un ‘símbolo del retorno de la democracia‘.