Federer le arrebató el cuarto puesto del ranking a Del Potro

El suizo Roger Federer, que el pasado sábado ganó en Dubái el 100º título de su carrera, subió tres plazas y se situó cuarto, superando a Juan Martín Del Potro, ahora quinto, en el ranking ATP, publicado en la jornada de ayer.

Por delante de la leyenda, el primer puesto es para el serbio Novak Djokovic, seguido por el español Rafael Nadal y el alemán Alexander Zverev.

El griego Stefanos Tsitsipas, finalista ante Federer en Dubái, se contenta con alcanzar por primera vez el Top-10 a sus 20 años, situándose décimo.

Además el argentino Guido Pella, que el domingo en Sao Paulo logró el primer título de su carrera, ganó 14 plazas y se situó 34º.

Respecto a Federer, hay que decir que está fortalecido y quiere continuar escalando en el ranking ATP, mientras que en el caso del argentino Del Potro pasa todo lo contrario, ya que sin jugar Acapulco ni Indian Wells (ganó ambos en 2018) quedará al límite de salir del Top 10.

Roger, quien llegó a la final en Indian Wells 2018, intentará defender esa instancia, pese a que después no pudo cosechar en Miami. Por eso su verdadera chance para recuperar terreno en el ranking llegará en la gira de polvo de ladrillo, donde tiene todo por sumar.

El cambio en el Top 10

La otra novedad del Top 10 esta semana es el arribo de Tsitsipas, justamente la víctima de Federer en la final de Dubái y quien le dejó su lugar fue Marin Cilic, para retroceder un puesto y finalizar en el 11° lugar.

Un año atrás, el griego que hoy está entre los mejores, no había pisado siquiera el Top 70.

En 12 meses, títulos en Estocolmo y Marsella, otras tres finales (una de Masters 1000, en Canadá) y semis de Australia para dar el gran salto.

En otro plano, premio para Guido Pella por su primer título ATP en San Pablo, creciendo hasta el puesto 34, la mejor marca de su vida profesional.

Curiosamente, el argentino quedó empatado en puntos con Nick Kyrgios, el otro campeón de la semana en Acapulco (ATP 500), que escaló casi 40 peldaños para abandonar la zona baja del Top 100.

Otros récords

Además, hubo récords personales para Juan Ignacio Londero (64º), de inolvidable gira por Sudamérica, Christian Garín (72º), ya consagrado como nuevo N°1 de Chile, y Hugo Dellien (87°), que sigue haciendo historia para el tenis boliviano.

Quienes no lograron récords personales, pero que también se encuentran dentro del Top 100 son los argentinos Diego Schwartzman (26); Leonardo Mayer (56); Federico Delbonis (80) y Guido Andreozzi, en el puesto 88.

Estos junto a Del Potro, Pella y Londero, son los siete nacionales entre los primeros 100.