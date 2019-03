Gustavo Klix: “Acá estamos todos en el mismo barco”

“Acá estamos todos en el mismo barco y vamos a continuar hasta el final”, estas fueron las expresiones del presidente de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, al ser consultado por El Tribuno, respecto a la partida de algunos jugadores del club de la Lerma.

El directivo del santo no negó que son momentos complicados porque las esperanzas medio que se esfumaron en el partido que perdieron el viernes frente a San Martín de Formosa. “Pero mientras haya posibilidades de pelear para salvar la categoría vamos a apoyar al cuerpo técnico y los jugadores y si hay algún caso particular de rescindir algún contrato, lo vamos a resolver entre todos los integrantes de esta mesa directiva”, confió Klix.

El titular antoniano confirmó a su vez que el partido que ahora se debe jugar frente a Crucero del Norte en Misiones será “el sábado a las 17.30. Es por ello que estamos organizando el viaje para el jueves, para llegar el viernes por la mañana a la capital misionera y aguardar concentrados este enfrentamiento. Quedan tres partidos para jugar y hay que ir defendiendo estos colores porque así lo exige la historia de Juventud”.

Más allá de lo que pase con Juventud, Klix también se refirió de la continuidad del técnico Adrián Adrover. “Soy de la idea de mantener un proceso a largo plazo, no de andar cambiando técnicos cada 5 partidos. Todo proceso necesita una adaptación y un ordenamiento. En su momento será conversado entre los dirigentes y el propio Adrián (Adrover)”, concluyó.