Donda quiere ir por la jefatura del Gobierno porteño

La diputada nacional Victoria Donda ratificó ayer en la capital salteña que su aspiración para las elecciones de este año es ser candidata a la jefatura de Gobierno porteño.

En la ciudad de Salta sentó las bases para instalar Somos Barrios de Pie, partido que creó luego de romper y alejarse de Libres del Sur.

"Somos Barrios de Pie es un espacio político nuevo que está creciendo y vine a Salta a aportar, desde nuestra mirada, una construcción transversal que pueda ser una salida a la crisis nacional y de esta provincia", dijo.

La diputada nacional no dudó en señalar a El Tribuno que en Salta "Sergio Leavy me parece que es uno de los actores fundamentales en la construcción de esta alternativa" opositora.

Donda se reunió con dirigentes de la provincia, entre ellos el referente local de Somos Barrios de Pie, Luis Lovera, y luego regresó a la Capital Federal.

Aseguró que luego de tres períodos como diputada nacional se siente "orgullosa por el equipo que conformamos y las cosas que hemos hecho", empero, señaló que hoy, por el nivel de conocimiento y de trabajo adquirido, siente que tiene que estar al servicio de la unidad y en los lugares donde hoy exige presentar alternativas desde la oposición.

Con respecto al objetivo que persigue el partido Somos Barrios de Pie, dijo que es el de ser un ladrillo más en la construcción de una alternativa política de salida de estos cuatro años de crisis.

"Una salida que entendemos tiene que ser un gobierno de transición y de cara al futuro desde nuestras propias identidades; la identidad de un partido de izquierda, popular, democrático, joven; no somos un partido donde hay muchos jóvenes, somos un partido joven y que plantea un cambio", sostuvo.

Donda enfatizó que la posición de su espacio "está alineada con la oposición y no con el macrismo, nosotros no somos macristas".

Tras señalar que "no voy a aceptar que me nieguen mi identidad, porque tampoco soy kirchnerista", explicó que en este momento coinciden con muchas cosas que plantean muchos kirchneristas y muchos no kirchnerisras, como Pino Solanas, como una parte del Partido Socialista.

"En esto me parece que hay que hablar con todos desde la amplitud y respetando las identidades de cada uno", acotó la legisladora nacional.

Al analizar la realidad del país y el discurso del presidente Macri en el Congreso, Donda dijo que "cuando desde un gobierno que gobierna para una minoría muy minoría, mienten en la cara, parece que te toman el pelo; no solo a vos, a la gran mayoría que trabaja y que no llega a fin de mes".