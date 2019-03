Moria coronó los corsos y cautivó a los norteños

Como cada año, se realizó este evento que reúne a miles de vecinos, turistas y amigos en un circuito que despliega alegría y color, pero la noche del sábado 2 de marzo contó con la presencia de la vedette, actriz y conductora Moria Casán, "La One".

Su presencia logró romper todos los récords de asistentes en una sola noche de corsos, la comisión informó que más de 15 mil personas ingresaron al Parque de la Familia, donde se realizan los desfiles desde hace un par de años.

"Para mí es un honor estar en Orán, no puedo creer la alegría y calidez con la que me recibieron, les agradezco que hayan venido y estoy impresionada con semejante despliegue cultural e inclusivo".

"Es muy importante el trabajo que están haciendo las autoridades municipales para mantener despierta la voz del pueblo, el miércoles presentaré en mi programa "Incorrectas' todo lo vivido en esta maravillosa experiencia", manifestó "La One" ante una consulta puntual de El Tribuno.

"Participé de muchos carnavales en Argentina, pero el de Orán es absolutamente diferente, estoy asombrada por la calidad del espectáculo, el esfuerzo, el dinero invertido y el buen gusto. Tiene que ver con la historia, el cuidado del medio ambiente, y mantener la cultura de esta tierra con la presencia de los pueblos originarios que también participan del evento", dijo la vedette luego de finalizados los desfiles.

Y agregó: "No puedo más que agradecer y pedirles un aplauso para ustedes mismos que mantienen viva la cultura del norte argentino", expresó Moria Casán.

En diálogo con el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, resaltó no solo la belleza de la vedette, sino la simpatía y entrega para su público. "Creo que nos pasó a todos de ver a una mujer tan imponente y descubrirla amable, graciosa, sensible y muy conectada con la realidad actual. Su presencia no solo quedará en la noche de corsos, ya que considero que seguirá presente en el corazón de todos los oranenses", dijo el intendente visiblemente satisfechos por el logro alcanzado con el público local.

Los números finales

El balance de la noche del sábado es el siguiente:

* Entradas vendidas: 10.593 - Recaudación: $ 1.059.300

* Sillas y quioscos: $ 46.410

* Estacionamiento: $ 28.200

* Baños: $ 7.300

Recaudación total de la noche: $ 1.141.210.

Corsos infantiles

La comisión de corsos infantiles informó la premiación de los ganadores de los corsitos con algunos conjuntos que se llevaron hasta $ 18.000 y cumpliéndose el lunes con la entrega a los caciques responsables, repartiendo de ese modo $135.000 en premios.

Ganadores

Categoría Tropical

1º Tremendos tropicales $ 18.000

2º Los Papachichis $ 14.000

3º Amos Tropical $ 10.000

Categoría Andino

1º Los Mini Tinkus Wistus $ 16.000

2º Pureza Andina $ 12.000

3º Caporales Urus $ 10.000

Categoría Comparsa

Únicos, Los Chinchillas salvajes $ 18.000

Categoría Pim Pim

1º Alegrías del carnaval $ 15.000

2º Arete Guasú $ 10.000

Categoría Individuales

1º Sullivan $ 5.000

2º Leo? y su auto trasnformers $ 4.000

3º Transformers Kids $ 3.000

* Además, el resto de los conjuntos se llevó $5.000 cada uno como premio consuelo, excepto el individual recibió $1.000.