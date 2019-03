Excesos y descontrol: tuvieron que reanimar a Luis Miguel en su habitación

Luis Miguel no solo revolucionó a sus fans con su música, sino que también sorprendió a todos por los escándalos que protagonizó durante su estadía en el país. Sin ir más lejos, el cantante quedó envuelto en las versiones que señalaban que su joven novia, la modelo Mollie Hannah Gould, le habría sido infiel con la ex pareja de Nicole Neumann, el empresario Matías Tasín.

Pero en las últimas horas, a estos rumores se le sumaron detalles que preocuparon mucho más a los seguidores del músico: “Luis Miguel, al borde de la muerte”, este fue el título que utilizaron en el ciclo Involucrados, el ciclo que conduce Mariano Iúdica en América, para describir cómo terminó el cantante después de la descontrolada fiesta que realizó en el Hotel Faena.

El “Sol” de México tenía que dejar el país el último miércoles, pero debido a su “delicado” estado de salud recién partirá hacia su hogar este mismo jueves. “Fue alarmante para todos los que estaban. Él estaba idoàHay fotos y videos que son tremendos. Tenían terror en el Hotel Faena, mirá si se les muere!”, relató Iúdica ante la sorpresa de todos.

Fue entonces que Luis Ventura tomó la iniciativa y contó más detalles de la fiesta de “sexo, alcohol y drogas” que llevó al colapso al artista. “Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de Luis Miguel y el ingreso del responsable de los excesos. Una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño (sic) de las chicas y los excesos”, contó.

Y siguió: “A Luis Miguel se le fue la mano y, en la madrugada, comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios. Luis Miguel se iba a ir ayer, pero se va hoy del país, demoraron la salida por este tema. Hay una mujer que lo acompaña hace años, Urbana, quedó desencajada porque lo conoce y lo vio muy mal. El jacuzzi estaba desbordadoà..”.

Según relató el periodista, a Luis Miguel lo llevaron al baño para reanimarlo porque prácticamente estaba “sin conocimiento‘ y dio más detalles de la estadía del músico durante el último fin de semana, días antes de que colapsara por los excesos este último miércoles.

‘Esto empieza en el momento que desaparece su novia Moli, que ponía condicionamiento a los descontroles de Luis Miguel. Esa noche estuvo Karina Jelinek con una amiga en el hotel, esa noche hubo multisexo, en la habitación 601”, detalló.

Y sentenció: “Karina me dice que se fue a las 2.30 de la mañana sin haber visto a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca la vieron salir, no sé si participó de eso. Eso fue el sábado. Esto se repitió del martes para miércoles, le dieron los primeros auxilios hasta que llegara la urgencia‘.

Fuente: BigBangNews.