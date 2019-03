"Ojalá le vaya muy bien a la Selección y acá estoy para ayudar"

El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero apuntó este jueves a la Copa América de Brasil y aseguró que uno “no sabe qué va a pasar”, en relación a que no fue convocado al seleccionado por parte del entrenador Lionel Scaloni para los amistosos contra Venezuela y Marruecos.

“Para la Copa América queda mucho tiempo y uno no sabe qué va a pasar. La relación con el entrenador es buena. Hay cosas que se dicen y no sé de dónde se sacan, yo la última vez que hablé fue en agosto y nunca más lo hice”, señaló Agüero a ESPN desde Manchester.

El atacante, que es el goleador de la Liga de Inglaterra y del líder Manchester City, no volverá en esta convocatoria a la albiceleste, a diferencia de Lionel Messi y Ángel Di María, pero aclaró que “respeta las decisiones” tomadas.

“El teléfono está siempre encendido....porque mi hijo siempre me tiene que llamar”, bromeó el futbolista.

“Messi es el símbolo del seleccionado y yo sé que él ama a la Selección. Ojalá le vaya muy bien al equipo y acá estoy para ayudar”, señaló respecto de la vuelta del crack rosarino.

El futbolista surgido en Independiente suma 63 encuentros en el seleccionado, con 30 goles; dos subcampeonatos en copas américas y uno en el Mundial de Brasil 2014.

Finalmente, Agüero recordó su paso por el seleccionado durante el Mundial de Rusia, cuando llegó con una lesión en la rodilla derecha: “Traté de llegar de la mejor manera posible, apuré una recuperación de una lesión para poder estar en el Mundial. Tuve tiempo para entrenarme y prepararme aunque no estaba de la mejor manera”, explicó.

“Intenté hacer lo mejor posible para el seleccionado en un Mundial en el que tuvimos chances de pasar, aún frente a Francia. Claro que ellos eran muy buenos e hicieron la diferencia con las individualidades”, concluyó el Kun.