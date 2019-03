Riesgosa visita del líder, Racing, a Santa Fe

El líder Racing, que suma tres triunfos seguidos y que supera a su escolta Defensa y Justicia por solo 3 puntos, afrontará una dificultosa visita a Colón de Santa Fe, que está haciendo una gris campaña pero que en su cancha siempre es complicado, hoy por la fecha 22 de la Superliga.

El partido se jugará en el estadio Brigadier López, a las 19.20, con el arbitraje de Jorge Baliño y televisado por Fox Sports Premium.

La academia esta vez podrá contar con el acompañamiento de casi 5.000 hinchas que se harán presentes en el estadio sabalero.

Racing, puntero desde la cuarta fecha, está realizando una notable campaña con un 80,95% de los puntos ganados y si no tiene el título a un paso se debe a la increíble campaña de Defensa y Justicia que le hace frente en la pugna por dar la vuelta olímpica con un 76,19% de los puntos ganados.

El DT del líder Racing reconoció ayer que miran “de reojo” al halcón, pero destacó que “lo fundamental” es pensar en ellos mismos, antes de la visita a Colón.

“A Defensa lo miramos de reojo. Lo fundamental es que nosotros pensemos en nosotros, intentar generar y ser protagonistas del juego para cosechar los tres puntos”, afirmó Coudet en una conferencia de prensa en la que confirmó que solo habrá un cambio en el equipo con el retorno de Leonardo Sigali.

Cada partido es una final para Racing. Ello se comprueba con solo recordar lo tortuoso que le resultó a la academia vencer en la fecha pasada como local a Estudiantes.

Sobre la visita a Colón, Coudet admitió que será diferente el planteo que había pensado para enfrentar a un rival que sufrió la renuncia del DT colombiano Julio Comesaña.

“Es un rival muy duro en su cancha, además por el cambio de entrenador y por jugadores que seguramente iniciarán que no venían teniendo tanta participación, ya imaginamos lo que nos podrían plantear”.

No obstante, Racing da la imagen de un equipo sólido, que, más allá de alguna lesión, posee una formación titular que encuentra a jugadores, dirigentes y cuerpo técnico unidos en pos del objetivo.

Colón tiene 20 puntos, lejos de la chance de clasificar para un torneo internacional para 2020, y será dirigido de manera interina por Marcelo Goux.

Colón: Leonardo Burián; GustavoToledo o Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez o Gabriel Esparza y Wilson Morelo. DT: Marcelo Goux.

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonado Sigali, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Matías Zaracho, Nery Cardozo y Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Arbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Colón de Santa Fe.

Hora de inicio: 19.20

TV: Fox Sports Premium.