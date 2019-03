En 2018 clausuraron 372 comercios por no emitir facturas

Advierten que hay profesionales que no dan comprobantes por sus honorarios ni cobro de plus, como algunos médicos.

El año pasado, la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) realizó 372 actas de clausura a locales de distintos rubros por no emitir tickets o facturas. En promedio, se detecta más de un caso por día, pero este tipo de infracción es más que frecuente en las actividades comerciales o de servicios, e incluso entre los que ejercen profesionales liberales.

Los agentes de Rentas que realizan los denominados operativos de Verificación Puerta a Puerta (VPP), además, labraron 123 actas de clausura por falta de inscripción.

Luis Trogliero, director general de la DGR, dijo que los casos de omisión de facturación son diversos: desde un plomero que no da factura, un almacén y hasta los médicos que cobran plus sin la entrega de comprobantes. De esa forma evaden el pago de impuestos a las actividades económicas (ingresos brutos).

El artículo 51 de la ley provincial 7200, en el inciso b, fija clausuras a quienes "no emitan facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicios, en la forma, condiciones y plazos que establezca la Dirección".

El funcionario resaltó que en muchas situaciones se trabaja con presunciones. Observan, por ejemplo, que los consumos de tarjetas son más elevados que los ingresos declarados. "El tema es complejo, algunas personas después justifican esos montos ya que corresponden a honorarios que perciben como directores de una sociedad anónima y esto está exento", comentó Trogliero.

Entre los locales que no emitían comprobantes y los que no estaban registrados, las actuaciones de clausuras sumaron 495 en 2018.

El año pasado en las inspecciones no solo se labraron estas actuaciones, además se logró la inscripción de oficio de 227 personas que no estaban registradas en el fisco y se comprobó que otras 52 no tenían capacidad contributiva, ya que no realizan una actividad habitual o movían mínimos montos.

Los agentes que trabajan en la Verificación Puerta a Puerta también están afectados a los puestos de control que Rentas tiene en las rutas. Al hacer una balance sobre las acciones contra el comercio ilegal en 2018, precisaron que se efectuaron 65.602 actas de relevamientos y constatación de cargas en puntos como El Naranjo (Rosario de la Frontera), expeaje de Aunor, El Quebrachal, Vaqueros y Salvador Mazza. Además hay un dispositivo móvil.

En estos operativos hubo 281 secuestros de mercadería, ya que no contaban con ninguna documentación que avalara su procedencia, mientras que a aquellos que les faltaba cumplir con algún requerimiento de la normativa vigente se les aplicaron multas, que el año totalizaron $10,6 millones.

En los puestos de control, los agentes proceden a cobrar un pago a cuenta del impuesto a las actividades económicas. De ese modo recaudaron $45,3 millones. Todas estas acciones están encuadradas en el subprograma de Erradicación del Comercio Ilegal (ECI).

Trogliero destacó que se apuntará este año a fortalecer los controles en las rutas y en las visitas puerta a puerta.

Segunda instancia

"Todas las actuaciones del subprograma ECI, cuando no se solucionan, o no aportan la documentación necesaria de la mercadería en el caso de los controles en ruta, pasan al subprograma de Clausuras y Decomisos", explicó Trogliero.

Durante el año pasado hubo 1.119 actuaciones, de las cuales 942 derivaron en multas firmes por $19,7 millones. Unos 177 expedientes aún están en proceso, sin resolución firme.

Trogliero detalló que de los más de mil procedimientos en esta instancia, 387 corresponden a mercadería de fácil reventa: indumentaria, calzado, ropa de cama, juguetería, anteojos y accesorios, entre otros. La mayoría se detectó en el control del expeaje de Aunor.

Sortearán dinero y un auto para los que pidan tickets

Para participar, habrá que cargar los datos de la factura en una aplicación.

El primer sorteo de Rentas se realizará a fines de abril. Yapura.

Los salteños podrán participar de sorteos mensuales por 5 mil y 10 mil pesos y hasta por un auto cero kilómetro a fin de año. El lunes la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) lanzará Ticketón, una iniciativa para concientizar a niños y adultos sobre la importancia de pedir comprobantes tras realizar una compra o contratar un servicio.

Los premios en efectivo también serán para los emisores de las facturas. Por mes se sortearán diez premios de 5 mil pesos y otros diez de 10 mil pesos, según adelantó a El Tribuno el director de la DGR, Luis Trogliero.

El funcionario precisó que el primer procedimiento se realizará en los últimos días de abril.

Para participar, los salteños deberán cargar los datos y fotos de las facturas o tickets a través de una aplicación. En diciembre, además de los premios en efectivo se sumarán un vehículo, celulares, tablets y consolas de play station.

Para los niños

Para inculcar una cultura tributaria en los niños, un perro llamado Ticketón estará presente en los actos oficiales y planean que visite las escuelas de la provincia.

“Desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, es importante pedir factura para reclamar, por ejemplo, si un trabajo se hizo mal o es la única prueba que tenemos cuando vamos a un restaurante y nos hizo mal la comida”, comentó Trogliero.

El titular de Rentas remarcó además la incidencia que tiene en el fisco que todos los contribuyentes cumplan con la emisión de comprobantes.

Para esta campaña de concientización, Rentas ya encaró reuniones con la Liga de Amas de Casa y con la Secretaría de Defensa del Consumidor.

Trogliero, por otra parte, destacó el trabajo conjunto y las reuniones que llevan adelante con autoridades de la Municipalidad, Gendarmería, Policía Federal y la AFIP para generar propuestas para combatir el comercio ilegal.