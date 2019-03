Coimas en la obra pública: detuvieron a cuatro exfucionarios K 

Cuatro exfuncionarios de la gestión de gobierno kirchnerista fueron detenidos por una causa derivada de la causa de los cuadernos, por orden del juez Claudio Bonadio.

Se trata de Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Sandro Férgola (ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad), Sergio Passacantando (ex gerente de Administración de la DNV) y Germán Nivello (ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda).

A todos ellos se los acusa de haber integrado una asociación ilícita para la adjudicación irregular de obras públicas viales, y se desempeñaron como funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.

Estaban citados para prestar declaración indagatoria en el juzgado de Bonadio este lunes 11, en el marco de las 101 indagatorias a empresarios y exfuncionarios que ordenó el juez.

En lo que respecta a Sandro Férgola y Sergio Passacantando, ambos habrían trabajado con Clarens en el cobro de coimas a los directivos de las empresas con obras de vialidad.

Nivello, exsubsecretario de Obras Públicas y considerado el segundo de José López , ya había admitido pagos y está procesado en la causa de los cuadernos como miembro de la asociación ilícita que funcionó entre los años 2013 y 2015 para cobrar sobornos a empresarios de la obra pública y adjudicar contratos.