Ezequiel Medrán: “El equipo demuestra carácter”

Luego de la última goleada frente a Atlético Mitre, el técnico de Central Norte, Ezequiel Medrán, remarcó la importancia de seguir sumando de a tres en el torneo, un triunfo que al cuervo lo deja al borde de la clasificación en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

“El partido pasado frente a Peñarol también se hizo un muy buen partido, si bien arrancamos muy bien, tuvimos un bajón pero el equipo agarró la identidad, lo que demostró desde un principio. Había que tener la tranquilidad y seguir consolidando lo que venimos haciendo”, dijo Medrán en diálogo con El Tribuno, “buscó permanentemente el equipo ideal, si bien en los primeros diez minutos ante Mitre nos costó, luego nos tranquilizamos. Y en ataque se entendieron bien, Reyes (Fabricio) y Nuñez (Diego)”, agregó.

El cuervo está muy cerca de la clasificación y en la próxima fecha enfrentará a San Antonio, rival que hasta el momento fue el único que lo privó, en la cancha, de ganar.

“Todos los partidos son buenas medidas, Mitre se estaba jugando las últimas chances de clasificar, nuestro equipo estuvo a la altura y salimos adelante como cada desafío que nos planteamos. El equipo siempre muestra carácter y saca los partidos adelante. Contra San Antonio va a ser una linda prueba porque ellos se armaron para ascender”, analizó el DT.

Si bien Central Norte está “virtualmente” clasificado, el entrenador no se desespera.

“La idea es hacer buenos partidos en esta fase clasificatoria y que los resultados lleguen, trabajamos en eso. El día a día es mi forma de trabajar, puedo ser reiterativo pero no me enfoco más allá de eso, ahora solo pensamos en San Antonio”.

Por último, el estratega también se refirió a la gente que acompañó el último viernes al equipo en el estadio Martearena donde también se celebró el aniversario del club.

“El hincha es incondicional, terminando el partido festejaron el aniversario en las tribunas y terminamos festejando todos juntos. Nosotros, de nuestra parte, siempre entregamos todo, es importante lo que mostramos en el campo de juego y los que nos demuestran ellos en las tribunas”.