Cvitanich: "Si había alguien que merecía este título era Licha"

El delantero de Racing Darío Cvitanich destacó al capitán del conjunto albiceleste Lisandro López como el merecedor del título que la academia consiguió el domingo tras el empate 1 a 1 ante Tigre por la 24ta. jornada de la Superliga Argentina de Fútbol.

“Si había alguien que merecía este título era él, porque se desvivía por ganar este campeonato y no sabíamos que más hacer para ayudarlo a conseguir este objetivo”, dijo el futbolista que ayer consiguió su segundo título a nivel local tras el Torneo Apertura 2011 logrado con Boca Juniors.

Cvitanich, de 34 años, además remarcó la “unión” del plantel académico como uno de los pilares para quedarse con un nuevo título.

“Los once jugadores ganan un partido pero el equipo y plantel un campeonato. Acá hubo mucha unión entre todos y se notó porque todas las patas estaban unidas”, confirmó.

“Hay muy buena onda con todo el plantel, creamos una linda relación entre todos y con todos. Es difícil conseguir algo así, pero el que no jugaba siempre era el que más incentivaba y eso fue fundamental”, reforzó sobre la relación entre los futbolistas académicos.

Por último se refirió al atacante Ricardo Centurión, quien fue separado del plantel de Primera tras el altercado que protagonizó con Eduardo Coudet en la derrota 3 a 0 ante River por la fecha 18.

“Centurión es un gran chico, hizo una primera mitad muy buena y también merecía este torneo. Tuvo un episodio con (Eduardo) Coudet, pero eso no nos tenía que desviar del objetivo y obviamente tiene que venir a festejar”, concluyó Cvitanich.